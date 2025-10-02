Bývalý sparťanský kouč se tlačí na lavičku Malmö: Friis fandí Plzni!
Hrají proti Švédům a bude jim fandit i jeden Dán. A ne tak ledajaký! Plzeňskou Viktorii dnes požene k výhře nad Malmö v Evropské lize (18:45, Sport1) i Lars Friis (49), nedávný kouč Sparty!
Během jeho působení na Letné patřili mezi jeho nenáviděné rivaly, ze čtyř zápasů s nimi třikrát rupl. I proto se na sklonku minulé sezony Friis ze Sparty pakoval a od té doby hledá angažmá. Teď se mu jedno tuze atraktivní rýsuje ve Švédsku! „Lars Friis patří mezi kandidáty na roli kouče Malmö FF,“ hlásil web Fotbollskanalen.
Dočasní trenéři
Elitní švédský klub se trápí. V pátek vyhodil úspěšného stratéga Rydströma, který jej v minulých dvou letech vždy přivedl k titulu, jenže letos s klubem neprošel do Ligy mistrů a v lize je pět kol před koncem až pátý. Prozatímním trenérem byl určen mladík Mravac, který má šanci si vydobýt trvalý džob. Musí znovu nastartovat vítěznou mašinu, což Friis nepotřebuje!
A tak bude mačkat palečky Viktorii. Ta před týdnem první duel EL na Ferencvárosi zpackala, po další víkendové blamáži se pakoval veterán Koubek a i ji tak dnes do bitvy povede dočasný kouč Bakoš. „Rok a půl se nám dařilo, teď to na nás přišlo. Tým má kvalitu na to, abychom to zvládli, věřím, že vyhrajeme,“ poslal reprezentant Červ bojovný vzkaz plzeňským fanouškům. Jistě mu tleská i čekatel Friis.