Friis po prohře: V kabině je ticho, jsme smutní. Birmančevič jel do nemocnice

Zkomplikovali jste si boj o druhé místo?

„Máme pořád nějaké zápasy, ve hře je hodně bodů. Budeme bojovat do konce. Nebudu spekulovat, co se stane, když někdo prohraje… Jdeme zápas od zápasu, stejně jako do finále poháru.“

Ligové stříbro je váš cíl. Co se stane Spartě, když ho nezíská?

„Samozřejmě chceme vyhrávat trofeje každou sezonu, stát se šampiony. Tohle je prostě DNA Sparty. Máme pořád cíl, abychom skončili co nejvýš, vyhráli pohár. Budeme se prát do konce.“

Ale jak to vypadá momentálně v kabině? Prohráli jste další velký zápas.

„Je tam ticho, jsme smutní. Jasně, že jsme. Musíme se podívat na výkon, probrat ho. Zítra na Strahově musíme okamžitě přepnout, těšit se na další víkend. Stejně jako po posledním zápase, kdy jsme vyhráli, a byli šťastní. Musíme se v hlavě přenastavit na nejbližší zápas. To je můj úkol i hráčů.“

Ve středu jste porazili Plzeň po dobrém výkonu. Co se tentokrát změnilo?

„Bylo to totálně odlišné utkání, nemůžeme to vůbec srovnávat. V prvním poločase jsme se Plzni vyrovnali v soubojích, ale srazil nás gól z brejku. Tady je složité dohánět ztrátu, nahánět soupeře, který je dobrý v defenzivě. A nám se navíc nedařilo směrem dopředu. Taky nám nepomohlo, že jsme brzo střídali (Birmančevič se zranil). Plzeň vyhrála zaslouženě.“

Co se Birmančevičovi stalo?

„Nevím. Jel do nemocnice na vyšetření. Stalo se mu to v plném běhu, bylo to nešťastné a podtvrtnul si nějak si kotník. Ale nedokážu říct, co mu přesně je.“

Nahradil ho Lukáš Sadílek, který hraje spíš ve středu hřiště. Jaký byl záměr?

„Dívali jsme se na dovednosti hráče, bavili jsme se o tom. Chtěli jsme udržet tlak a tempo, zároveň jsme chtěli hráče, který by trhal obranu, chodil za ní.“

A byl Sadílek správnou volbou?

„Je zrozený jako desítka, na té pozici hrál ve Slovácku. Ano, souhlasím, že je jiný typ desítky než Birma, ale na tom postu už za nás hrál.“

Peter Vindahl vychytal hodně šancí, chybovali jste už v první půli. Proč vám nefungovala defenziva zejména ve druhém poločase?

„Nevybavím si konkrétní obrázek, nechci tady nic tajit, ale potřebuji to celé ještě jednou vidět. Můžeme si třeba zítra zavolat. Teď to vidím tak, že jsme potřebovali po gólu víc otevřít hru, což je proti Plzni nebezpečné. Je dobrá v přechodu do útoku, a když nemáte kvalitní rozehrávku, ztrácíte míče, hned si vytvoří šanci.“

Z jakého důvodu jste dal přednost Adamu Ševínskému před Filipem Panákem?

„Pokusili jsme se předpovídat, jak zápas bude vypadat. V prvním poločase to bylo od Plzně velmi přímé, hodně soubojů, druhých balonů. A v tom je Ševa dobrý. Je dobrý obránce, v těchto aspektech hry vyniká. To je důvod, proč jsem ho vybral.“

Panák je zdravotně v pořádku?

„Ano, není zraněný.“