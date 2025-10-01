Planeo Cup zlomil tisícovku: Koller dohlíží na show
Magická tisícovka padla! Fotbalového Planeo Cupu, jehož čtrnáctý ročník se za asistence ambasadora Jana Kollera (52) rozběhl, se v nové sezoně účastní neuvěřitelný počet 1065 mládežnických týmů!
„Byl jsem dva roky po sobě na finálových turnajích všech kategorií. Baví mě, jak ti kluci hrají, bojují o vítězství a jsou vidět emoce. Ještě je těžké odhadnout, jestli to někam dotáhnou, ale hrají s láskou, a o tom to je,“ řekl legendární kanonýr Koller.
Soutěží se v kategoriích U8-U13, z třístupňových kvalifikací se vyloupnou elitní týmy, které se v květnu a červnu 2026 utkají na šesti finálových turnajích. Prvenství obhajuje AC Sparta Praha, která vyhrála deset z třinácti ročníků.