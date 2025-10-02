Krejčíková si připomněla narozeniny Novotné (†49): Vzkaz, ze kterého se ženou slzy do očí
S každým kariérním úspěchem přichází i vzpomínka na bývalou trenérku. Wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková (29) o Janě Novotné (†49) mluvila například po triumfu na French Open nebo na Wimbledonu, a z jejich slov je znát, že svou někdejší koučku stále nosí hluboko v srdci. Také proto nemohla zapomenout na její narozeniny...
Ve čtvrtek by tenisová šampionka Jana Novotná oslavila 57. narozeniny. Těch se ale bohužel nedožila. V roce 2017 podlehla rakovině, se kterou se prala více než dva roky. Kromě toho, že Jana během své kariéry sama zářila na kurtech, později chtěla pomoci k velkým úspěchům své svěřenkyni Barboře Krejčíkové, kterou trénovala. Dvanáctinásobná grandslamová vítězka na svou koučku často vzpomíná a nezapomněla ani na den jejich narozenin.
„Ztratila se z očí, ale v mém srdci je navždy. Všechno nejlepší, Jano,“ poslala Barbora vzkaz do nebe, ke kterému připojila fotku, na níž Novotná pózuje s trofejí pro wimbledonskou vítězku. Slavný »talíř« vybojovala v Anglii v roce 1998. „Doufám, že se dneska usmíváš. Stále mi chybíš,“ dodala Krejčíková, která v minulosti prozradila, jak se celá tehdejší spolupráce upekla.
Báře navrhla její maminka, aby bývalé světové dvojce napsala dopis s prosbou o radu. V plánu bylo, že pak Novotné vhodí psaní do schránky, a kdoví, třeba se jim ozve. Neměly to ani příliš daleko, Jana totiž bydlela na Brněnsku a Krejčíková pochází z Ivančic. Když pak přijely před dům, potkaly Novotnou na procházce s pejskem.
„Byla docela překvapená, že jdeme za ní. Dívala se tak na nás, co chceme,“ popisovala později Barbora setkání, při kterém na ni dolehla nervozita. „Šla jsem za ní, bála jsem se, mluvila za mě mamka, předala jsem jí dopis a ona mi řekla, že kdybych si chtěla přijít zahrát, tak mají ve čtvrtek v tolik a tolik trénink,“ líčila Krejčíková, která o deset let později vyhrála Wimbledon. Stejně jako řadu let předtím její trenérka, která se bohužel Bářina úspěchu nedožila...
„Bylo velmi emotivní vidět své jméno vedle jejího. Myslím, že by byla velmi pyšná. Byla by nadšená, že jsme spolu na jednom místě, protože Wimbledon pro ni byl speciální,“ dojalo tehdy Krejčíkovou, která přiznala, že se jí občas její zesnulá trenérka dostává do snů.