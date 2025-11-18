Soupeři Česka pro baráž: Ostrovy, nebo tři země z Balkánu. Co možnosti ve finále?
Je hotovo! Boje v kvalifikačních skupinách skončily a my tak známe velkou většinu účastníků mistrovství světa 2026. Zda se ovšem do Severní Ameriky dostane také česká reprezentace, zůstává pořád nejasné. O svůj lístek bude bojovat ještě v březnové baráži. Výhodou zde může být nasazení ve druhém koši a semifinále na domácí půdě proti papírově slabšímu soupeři. Ten vzejde ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Dvanáct evropských účastníků světového šampionátu z Evropy už známe. Svou kvalifikační skupinu ovládly Německo, Švýcarsko, Skotsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko, Rakousko, Norsko, Belgie, Anglie a Chorvatsko.
O poslední čtyři místa rezervovaná pro země ze starého kontinentu se bude bojovat v březnové baráži, kam jako jeden ze šestnácti účastníků míří také Česko. Koho tedy budou muset Lvi skolit, aby si urvali svou vstupenku?
Jelikož si díky umístění v žebříčku FIFA zajistili pro los místo ve druhém koši, můžou se těšit na semifinále v domácím prostředí proti soupeři ze třetího koše. V něm se objeví míčky s nápisy: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo.
V případě úspěchu pak už bude před Českem stát pouze poslední zkouška, o jejíž podobě se také rozhodne už při čtvrtečním losu ve švýcarském Curychu.
Ten totiž kromě semifinálových dvojic určí rovnou i celé minipavouky pro každou čtveřici zemí, takže bude dopředu jasné, z jaké dvojice vzejde případná poslední překážka pro český tým. Zároveň se také dozvíme, na čí půdě se rozhodující utkání odehraje. Na rozdíl od semifinále zde totiž lépe postavený tým nemá výhodu domácího prostředí, ale dějiště finále se také losuje.
Článek pokračuje pod grafikou
A kdo tedy připadá v úvahu jako soupeř pro tento zápas?
Nejprve si pojďme připomenout, jak celý systém baráže funguje: Při losu se účastníci rozdělí do čtyř samostatných „větví“ a z každé z nich vzejde jeden vítěz, který si na poslední chvíli zajistí zlatý kupón pro cestu na mundial.
V každém kvartetu přitom bude přesně jeden tým z každého koše. V jednom semifinále se spolu střetnou celek z prvního proti týmu ze čtvrtého koše a ve druhém pak země z druhého a třetího.
Pokud tedy Česko překoná první překážku a postoupí do finálového klání, postaví se týmu buď z prvního, nebo ze čtvrtého koše. Právě nepopulární poslední koš je určený pro země, které neuspěly v kvalifikačních skupinách, ale zachránily se dobrým výsledkem v Lize národů. Zde se nakonec ocitly tyto celky: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie a Severní Irsko.
Důležitější je pak pohled do prvního koše, kde by se měl finálový sok nacházet spíš. Zde tedy čekají náročnější nástrahy v podobě Itálie, Dánska, Turecka a Ukrajiny.
Jisté zároveň je, že v průběhu celé baráže český výběr v žádné fázi nemůže narazit na žádného ze sousedů ve druhém koši, což jsou Polsko, Wales a Slovensko
Na koho tedy Češi narazí a dokáže se národní výběr probojovat až na světový šampionát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2
Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5
Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0