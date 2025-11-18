Kapitán zbavený pásky Souček a jeho poselství národu exkluzivně pro Blesk: Mrzí mě, co jsem řekl
Patnáct hodin po trapném faux pas na Andrově stadionu na Hané. Autogramiáda Tomáše Součka (30) v Edenu. V atmosféře, kdy ho kriticky semlela takřka celá fotbalová republika, se na něj stála fronta jako za totáče na banány.
Souček podepisoval nekonečnému zástupu fandů všeho věku a pohlaví svoji knihu. Šimonovi, Honzíkovi, Aleně. Fakt, že ho fotbalová vláda za trest zbavila posvátného symbolu šéfa národního áčka, se nedozvěděl ze Strahova, jak by se od vrchnosti slušelo, nýbrž od Blesku…
Tomáši, výkonný výbor svazu vám vzal na příští zápas kapitánskou pásku a mužstvu prémie za zápas s Gibraltarem. Co vy na to?
„Pro mě je to nová informace od vás. Jsem tady na podpisové akci, jsem rád, že mě lidi vidí. Jestli oni to rozhodli během mé autogramiády, tak k tomu nemám co říct. Nechci se k tomu vyjadřovat, protože tam bylo něco mezi námi a fanoušky. Má to zůstat v kabině a tohle zůstane mezi mnou výborem a kabinou. Nechci s tím jít prvně do médií.“
S odstupem času a po záplavě kritiky na vaši hlavu, udělal byste po zápase v Olomouci směrem k fanouškům něco jinak? Volil byste jiná slova?
„Musím říct, že mě to mrzí. I my hráči jsme měli nějaké emoce, které nás pak mrzely. Určitě jsme nechtěli, aby to dopadlo takhle. Chceme spíš to pozitivum, než to negativum, takže teď můžu říct, že bych se zachoval jinak, než v tu chvíli, kdy i v nás hráčích byly emoce. Omlouvám se, zpětně mě to mrzí.“