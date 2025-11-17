Snoubenka náhle zesnulého hokejisty Sádeckého: Bojovala s další tragédií. Jak žije dnes?
Před čtyřmi lety se Šárce zhroutil svět. Její partner a hokejista Boris Sádecký (†24) náhle zkolaboval během utkání v Rakousku a po několika dnech v nemocnici zemřel. Zdrcená Slovenka později oznámila, že kromě smrti snoubence se musela vyrovnat také se ztrátou nenarozeného děťátka. A přesto, že v tu chvíli nejspíš nevěřila ve šťastný konec, o pár let později má už zase mnoho důvodů k úsměvu...
Když přišel náhlý kolaps hokejisty Borise Sádeckého, všichni se modlili za jeho zotavení. To ale bohužel nepřišlo a hráč bratislavského týmu Capitals 3. listopadu zemřel v nemocnici v Dornbirnu.
„V den kolapsu měl lehký zánět srdečního svalu. Tak lehký a nevýrazný, že ani sám nevěděl, že je s jeho srdcem něco v nepořádku. Tenhle zánět pravděpodobně způsobil zástavu srdce, které mu během zápasu přestalo pracovat,“ vysvětlila později Šárka, která se po smrti své lásky rozhodla pomáhat šířit osvětu o zdraví sportovců. Za tímto účelem vznikla také organizace Dobré srdce Borise Sádeckého.
Pro hokejistovu krásnou přítelkyni byla situace v danou chvíli o to těžší, že pod srdcem nosila jejich společné dítě. Jenže jako kdyby k ní osud už tak nebyl dost krutý, později se podělila o tragickou zprávu o tom, že o miminko přišla.
„Byli jsme tři. Z tří se stal jeden. Tento život musím prožít co nejšťastněji, ať mi rychle uběhne, abych se mohla rychle setkat s vámi dvěma,“ napsala srdcervoucí vzkaz ve chvíli, kdy nejspíš jen těžko věřila v to, že by s takovým množstvím bolesti mohla ještě někdy být skutečně šťastná. To se ale přeci jen povedlo!
Dva roky po Borisově smrti odkryla vztah s mladým právníkem Dušanem Valentou, kterého si tento rok v létě vzala za manžela. Loni v březnu se navíc pochlubila narozením společného syna. A Šárka teď znova záři štěstím. „Byl to jeden z nejkrásnějších dní. Hned po tom, kdy se nám narodil náš Július,“ pověděla o veselce spokojená blondýnka, jejíž opětovné nalezení osobního štěstí těší všechny, kteří celý příběh sledují.