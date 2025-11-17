Snoubenka náhle zesnulého hokejisty Sádeckého: Bojovala s další tragédií. Jak žije dnes?

Jak dnes žije někdejší snoubenka Borise Sádeckého?
Šárka zase září štěstím.
Šárka Bozíková se svým synem
Hokejista Boris Sádecký (vlevo)
Šárka na archivním snímku po boku svého zesnulého partnera Borise Sádeckého.
Sádecký odešel do hokejového nebe v pouhých 24 letech.
Šárka se znova vdala.
Šárka po boku nové lásky
Před čtyřmi lety se Šárce zhroutil svět. Její partner a hokejista Boris Sádecký (†24) náhle zkolaboval během utkání v Rakousku a po několika dnech v nemocnici zemřel. Zdrcená Slovenka později oznámila, že kromě smrti snoubence se musela vyrovnat také se ztrátou nenarozeného děťátka. A přesto, že v tu chvíli nejspíš nevěřila ve šťastný konec, o pár let později má už zase mnoho důvodů k úsměvu...

Když přišel náhlý kolaps hokejisty Borise Sádeckého, všichni se modlili za jeho zotavení. To ale bohužel nepřišlo a hráč bratislavského týmu Capitals 3. listopadu zemřel v nemocnici v Dornbirnu. 

„V den kolapsu měl lehký zánět srdečního svalu. Tak lehký a nevýrazný, že ani sám nevěděl, že je s jeho srdcem něco v nepořádku. Tenhle zánět pravděpodobně způsobil zástavu srdce, které mu během zápasu přestalo pracovat,“ vysvětlila později Šárka, která se po smrti své lásky rozhodla pomáhat šířit osvětu o zdraví sportovců. Za tímto účelem vznikla také organizace Dobré srdce Borise Sádeckého.

Pro hokejistovu krásnou přítelkyni byla situace v danou chvíli o to těžší, že pod srdcem nosila jejich společné dítě. Jenže jako kdyby k ní osud už tak nebyl dost krutý, později se podělila o tragickou zprávu o tom, že o miminko přišla.

„Byli jsme tři. Z tří se stal jeden. Tento život musím prožít co nejšťastněji, ať mi rychle uběhne, abych se mohla rychle setkat s vámi dvěma,“ napsala srdcervoucí vzkaz ve chvíli, kdy nejspíš jen těžko věřila v to, že by s takovým množstvím bolesti mohla ještě někdy být skutečně šťastná. To se ale přeci jen povedlo!

Dva roky po Borisově smrti odkryla vztah s mladým právníkem Dušanem Valentou, kterého si tento rok v létě vzala za manžela. Loni v březnu se navíc pochlubila narozením společného syna. A Šárka teď znova záři štěstím. „Byl to jeden z nejkrásnějších dní. Hned po tom, kdy se nám narodil náš Július,“ pověděla o veselce spokojená blondýnka, jejíž opětovné nalezení osobního štěstí těší všechny, kteří celý příběh sledují.

