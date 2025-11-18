Předplatné

Velké drama ve Skotsku, domácí jedou na MS! Postupují i Španělsko, Rakousko či Belgie

Skotsko postoupilo na MS 2026
Skotsko postoupilo na MS 2026Zdroj: ČTK / Jane Barlow
Španělsko postoupilo na MS 2026
Španělsko postoupilo na MS 2026
Španělsko postoupilo na MS 2026
Belgie postoupila na MS 2026
Belgie postoupila na MS 2026
Belgie postoupila na MS 2026
Skotsko postoupilo na MS 2026
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním turnaji v příštím roce zajistily i další vítězové svých skupin Belgie, Švýcarsko, Rakousko a Skotsko. 

Belgie stvrdila postup jasnou výhrou 7:0 nad Lichtenštejnskem, Švýcarsku stačila remíza 1:1 v Kosovu. Rakousko uhrálo doma potřebný výsledek 1:1 s Bosnou a Hercegovinou. Další přímý souboj o postup Skotsko - Dánsko nabídl největší drama, ostrovní celek rozhodl o triumfu 4:2 až v nastavení.

Poslední postupující z evropské části kvalifikace vzejdou z baráže, kterou si zahraje i česká reprezentace. Ta se v semifinále utká doma s jedním ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo. Play off se bude losovat ve čtvrtek.

Španělé měli stejně jako Švýcaři tříbodový náskok a výrazně lepší skóre než jejich dnešní soupeři, oba celky tak podle očekávání stvrdily postup. Španěly brzy poslal do vedení Olmo, v závěru první půle ale po rohu srovnal Gül, který jako první hráč v kvalifikaci překonal obranu mistrů Evropy.

V 55. minutě otočil stav Özcan střelou zpoza vápna, alespoň bod zajistil favoritovi z dorážky Oyarzabal. Výběr „La Roja“ prodloužil sérii neporazitelnosti na 31 soutěžních utkání. Na Turecko čeká baráž, stejně jako na ostatní mužstva na druhých místech ve skupině.

Poprvé od roku 1998 se na mistrovství světa představí Rakousko se Skotskem. Bosna a Hercegovina ve Vídni dlouho sahala po postupovém vítězství, domácí se prosadili až v 78. minutě zásluhou Gregoritsche.

Ještě větší drama se odehrálo v Glasgowě, kde Dánové dokázali dvakrát srovnat, v 81. minutě dokonce už v oslabení po Kristensenově vyloučení. Ve třetí minutě nastavení však Tierney mírně tečovanou střelou přece jen poslal Skoty na turnaj v USA, Mexiku a Kanadě. V úplném závěru navíc přidal pojistku lobem z poloviny hřiště McLean.

Belgii stačilo porazit outsidera skupiny Lichtenštejnsko, kterému nasázela sedm gólů, z toho čtyři mezi 52. a 59. minutou. Dvakrát se trefili Doku a De Ketelaere. I druhý zápas skupiny měl jednoznačný průběh, Wales i díky Wilsonově hattricku deklasoval 7:1 Severní Makedonii a zajistil si baráž.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina B:

Sölna: Švédsko - Slovinsko 1:1 (0:0)
Branky: 87. Lundgren - 65. Elšnik.

Priština: Kosovo - Švýcarsko 1:1 (0:0)
Branky: 74. Muslija - 47. Vargas.

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko642014:214
2Kosovo63216:511
3Slovinsko60423:84
4Švédsko60244:122

    Skupina C:

    Glasgow: Skotsko - Dánsko 4:2 (1:0)
    Branky:     3. McTominay, 78. Shankland, 90.+3 Tierney, 90.+9 McLean - 56. Höjlund z pen., 82. Dorgu. ČK: 61. Kristensen (Dán.).

    Zalaegerszeg: Bělorusko - Řecko 0:0

    #TýmZVRPSkóreB
    1Skotsko641113:713
    2Dánsko632116:711
    3Řecko621310:127
    4Bělorusko60244:172

      Skupina E:

      Sofia: Bulharsko - Gruzie 2:1 (2:0)
      Branky:       10. Rusev, 24. Krastev - 88. Ločošvili.

      Sevilla: Španělsko - Turecko 2:2 (1:1)
      Branky:       4. Olmo, 62. Oyarzabal - 42. Gül, 55. Özcan.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Španělsko651021:216
      2Turecko641117:1213
      3Gruzie61057:153
      4Bulharsko61053:193

        Skupina H:

        Vídeň: Rakousko - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
        Branky:         78. Gregoritsch - 12. Tabakovič.

        Ploješť: Rumunsko - San Marino 7:1 (3:1)
        Branky:         13. vlastní Rossi, 29. Baiaram, 42. Man, 57. vlastní Valentini, 76. Hagi, 82. Ratiu, 86. Munteanu z pen. - 2. Giacopetti.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Rakousko861122:419
        2Bosna852117:717
        3Rumunsko841319:1013
        4Kypr822411:118
        5San Marino80082:390

          Skupina J:

          Cardiff: Wales - Severní Makedonie 7:1 (3:1)
          Branky:           18. z pen., 75. a 81. z pen. Wilson, 21. Brooks, 37. Johnson, 57. James, 88. Broadhead - 23. Miovski.

          Lutych: Belgie - Lichtenštejnsko 7:0 (3:0)
          Branky:           34. a 41. Doku, 57. a 59. De Ketelaere, 3. Vanaken, 52. Mechele, 55. Saelemaekers.

          #TýmZVRPSkóreB
          1Belgie853029:718
          2Wales851221:1116
          3Makedonie834113:1013
          4Kazachstán82249:138
          5Lichtenštejnsko80080:310

            Začít diskuzi

            Fotbal 2025

            Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

            Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

            Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

            Doporučujeme

            Články z jiných titulů