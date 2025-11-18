Velké drama ve Skotsku, domácí jedou na MS! Postupují i Španělsko, Rakousko či Belgie
Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním turnaji v příštím roce zajistily i další vítězové svých skupin Belgie, Švýcarsko, Rakousko a Skotsko.
Belgie stvrdila postup jasnou výhrou 7:0 nad Lichtenštejnskem, Švýcarsku stačila remíza 1:1 v Kosovu. Rakousko uhrálo doma potřebný výsledek 1:1 s Bosnou a Hercegovinou. Další přímý souboj o postup Skotsko - Dánsko nabídl největší drama, ostrovní celek rozhodl o triumfu 4:2 až v nastavení.
Poslední postupující z evropské části kvalifikace vzejdou z baráže, kterou si zahraje i česká reprezentace. Ta se v semifinále utká doma s jedním ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo. Play off se bude losovat ve čtvrtek.
Španělé měli stejně jako Švýcaři tříbodový náskok a výrazně lepší skóre než jejich dnešní soupeři, oba celky tak podle očekávání stvrdily postup. Španěly brzy poslal do vedení Olmo, v závěru první půle ale po rohu srovnal Gül, který jako první hráč v kvalifikaci překonal obranu mistrů Evropy.
V 55. minutě otočil stav Özcan střelou zpoza vápna, alespoň bod zajistil favoritovi z dorážky Oyarzabal. Výběr „La Roja“ prodloužil sérii neporazitelnosti na 31 soutěžních utkání. Na Turecko čeká baráž, stejně jako na ostatní mužstva na druhých místech ve skupině.
Poprvé od roku 1998 se na mistrovství světa představí Rakousko se Skotskem. Bosna a Hercegovina ve Vídni dlouho sahala po postupovém vítězství, domácí se prosadili až v 78. minutě zásluhou Gregoritsche.
Ještě větší drama se odehrálo v Glasgowě, kde Dánové dokázali dvakrát srovnat, v 81. minutě dokonce už v oslabení po Kristensenově vyloučení. Ve třetí minutě nastavení však Tierney mírně tečovanou střelou přece jen poslal Skoty na turnaj v USA, Mexiku a Kanadě. V úplném závěru navíc přidal pojistku lobem z poloviny hřiště McLean.
Belgii stačilo porazit outsidera skupiny Lichtenštejnsko, kterému nasázela sedm gólů, z toho čtyři mezi 52. a 59. minutou. Dvakrát se trefili Doku a De Ketelaere. I druhý zápas skupiny měl jednoznačný průběh, Wales i díky Wilsonově hattricku deklasoval 7:1 Severní Makedonii a zajistil si baráž.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina B:
Sölna: Švédsko - Slovinsko 1:1 (0:0)
Branky: 87. Lundgren - 65. Elšnik.
Priština: Kosovo - Švýcarsko 1:1 (0:0)
Branky: 74. Muslija - 47. Vargas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|4
|2
|0
|14:2
|14
|2
Kosovo
|6
|3
|2
|1
|6:5
|11
|3
Slovinsko
|6
|0
|4
|2
|3:8
|4
|4
Švédsko
|6
|0
|2
|4
|4:12
|2
Skupina C:
Glasgow: Skotsko - Dánsko 4:2 (1:0)
Branky: 3. McTominay, 78. Shankland, 90.+3 Tierney, 90.+9 McLean - 56. Höjlund z pen., 82. Dorgu. ČK: 61. Kristensen (Dán.).
Zalaegerszeg: Bělorusko - Řecko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|2
Dánsko
|6
|3
|2
|1
|16:7
|11
|3
Řecko
|6
|2
|1
|3
|10:12
|7
|4
Bělorusko
|6
|0
|2
|4
|4:17
|2
Skupina E:
Sofia: Bulharsko - Gruzie 2:1 (2:0)
Branky: 10. Rusev, 24. Krastev - 88. Ločošvili.
Sevilla: Španělsko - Turecko 2:2 (1:1)
Branky: 4. Olmo, 62. Oyarzabal - 42. Gül, 55. Özcan.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|6
|5
|1
|0
|21:2
|16
|2
Turecko
|6
|4
|1
|1
|17:12
|13
|3
Gruzie
|6
|1
|0
|5
|7:15
|3
|4
Bulharsko
|6
|1
|0
|5
|3:19
|3
Skupina H:
Vídeň: Rakousko - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
Branky: 78. Gregoritsch - 12. Tabakovič.
Ploješť: Rumunsko - San Marino 7:1 (3:1)
Branky: 13. vlastní Rossi, 29. Baiaram, 42. Man, 57. vlastní Valentini, 76. Hagi, 82. Ratiu, 86. Munteanu z pen. - 2. Giacopetti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|8
|6
|1
|1
|22:4
|19
|2
Bosna
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|3
Rumunsko
|8
|4
|1
|3
|19:10
|13
|4
Kypr
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|5
San Marino
|8
|0
|0
|8
|2:39
|0
Skupina J:
Cardiff: Wales - Severní Makedonie 7:1 (3:1)
Branky: 18. z pen., 75. a 81. z pen. Wilson, 21. Brooks, 37. Johnson, 57. James, 88. Broadhead - 23. Miovski.
Lutych: Belgie - Lichtenštejnsko 7:0 (3:0)
Branky: 34. a 41. Doku, 57. a 59. De Ketelaere, 3. Vanaken, 52. Mechele, 55. Saelemaekers.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|8
|5
|3
|0
|29:7
|18
|2
Wales
|8
|5
|1
|2
|21:11
|16
|3
Makedonie
|8
|3
|4
|1
|13:10
|13
|4
Kazachstán
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|5
Lichtenštejnsko
|8
|0
|0
|8
|0:31
|0