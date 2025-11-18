Alergie na Vožucha jako omluvenka pro Spartu. Kovář: Lístek za tři kila? Taky bych přišel
Připravili si pro své oblíbence vtipný rýpanec. Fanoušci Sparty sepsali na choreo omluvný list pro hráče a v průběhu úterní odvety Ligy mistrů s Zugem své dílo postupně vytahovali. Reagovali tak na utkání ve Švýcarsku z minulého týdne, kde Pražané v hodně oslabené sestavě padli vysoko 0:6. Výsledek 3:2 z domácího utkání už nic nezměnil na tom, že se Sparta s evropskou soutěží rozloučila v osmifinále. „Dát jim tři góly taky není jen tak. Může to být taky dobré pozdvižení,“ ocenil brankář Jakub Kovář.
Bylo kolem toho velké haló. Sparta v minulém týdnu odcestovala do Švýcarska v oslabené sestavě s řadou hráčů z prvoligových Litoměřic. Šestice hokejistů podle vyjádření klubu skončila na marodce, stejný počet dostal volno z osobních důvodů nebo sportovního přetížení. Pražané v Zugu padli vysoko 0:6 a ocitli se pod kritikou svých příznivců. I proto jim proplatili náklady za výjezd a v úterý se dočkali od fanoušků vtipného popíchnutí.
Na omluvném listu, který kotel ukazoval v průběhu komerčních přestávek, se během odvety objevilo hned několik vtipných nápisů. „Myslel jsem, že CHL je nepovinný.“ „Pes mi sežral brusle.“ „Formu mám jen na pečení.“ „Mám alergii na Vožucha.“ Tak zněly omluvy fanoušků pro neúčast některých hvězd na předchozím zápase.
Sparta před odvetou dobře tušila, že vysoká ztráta se už jen těžko bude mazat. Přesto poslala do boje takřka totožnou sestavu jako naposledy v extralize, scházel jen zkušený Tomáš Hyka a marodi. Brankáře Jakuba Kováře ale podle jeho slov nemrzelo, že podobně silné složení nebylo i minulý týden ve Švýcarsku.
„Vůbec ne. Sestava, která jela do Švýcarska, tady zničila francouzského mistra. Všichni to chválili, všem se to líbilo, byl to rychlý hokej, krásně se na to dívalo, dávaly se krásné góly. A najednou lidi nadávají, když jede do Švýcarska 14 hráčů základní sestavy s reprezentačním gólmanem v bráně,“ nechápal.
„Necháme doma de facto čtyři hráče, kteří by jinak mohli hrát. Jinak tam byla zranění, jinak tam byl hráč, který si přivezl domů dvojčata z nemocnice. Jsme ale klasicky v Česku, kde se z toho nafukuje bublina. Novináři by se měli zaměřit na hokej, na to, co předvedli hráči, co hráli ve Švýcarsku. Ne hrabat do vedení klubu za to, jakou tam poslalo sestavu. Stejně měli rýpat do toho, jak jsme tady zničili Francouze s mladými kluky, když si lidi zaplatili lístky na Řepíka, který nehrál. V tomhle by to chtělo trochu držet rovinu,“ sypal ze sebe dál.
Kovář vtipkoval
Přes vysokou porážku Sparta nic nezabalila a v odvetě dvakrát vedla o dvě branky. Góly obstarali David Němeček, Kryštof Hrabík a Mark Pysyk. „Asi jsem nepřemýšlel, jestli se zázrak může stát. 0:6 je hodně. Na nich bylo vidět, že sem přijeli si náskok vyloženě pohlídat. Ukázali nám tak třicet čtyřicet procent toho, co jsou schopní hrát,“ popisoval sparťanský gólman po výhře 3:2.
V holešovické Sportovní hale Fortuna si ji užilo 3288 diváků. Fanoušci na svůj klub nezanevřeli ani za v podstatě rozhodnutého stavu. „Chudáci si asi koupili lístky ještě před prvním zápasem. Kdybych lístek za tři kila měl, tak bych asi taky přišel,“ smál se Kovář.
V zápase nastoupil proti svému bratru Janovi, jehož dokázal vynulovat. V přesilovce domácího brankáře prostřelil Dominik Kubalík a v závěru při hře pět na pět mladý Slovinec Christian Petrovic. „Oba byly naše góly. První tečoval Kryštof Hrabík, druhý při pokusu o záchranu sekl Pavel Kousal do hokejky a kvůli tomu letěla střela úplně jinam, než bylo plánováno. Byly to naše nešťastné góly. Jinak měl Kubalík dvě gólovky a já jsem je jasně chytil. Mluvit o tom, že mi dal gól, je úplně mimo,“ vykládal starší z bratrského dua Kovářů s typickým humorem.
Sparta se i přes výhru s Ligou mistrů loučí. Naplno se bude moci věnovat extraligovému tažení a také povánočnímu Spengler Cupu, kam dostala pozvánku. Dvojboj s Zugem může být pro pražský klub kvalitní přípravou. „Pro nás dobrý zápas, těžký soupeř. Dobře bránící, s výborným gólmanem a zkušenými hráči. I když je to dvojzápas, který jsme prohráli, přece jenom je příjemné zápas vyhrát,“ vyprávěl optimisticky Kovář.