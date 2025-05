Jubileum fotbalové i módní ikony. S »Posh« žije i přes nevěru: Beckham je i včelař!

Nemusíte sledovat fotbal, abyste ho znali. Stačí si pustit Lásku nebeskou… „Jsme země pravé nohy Davida Beckhama, i jeho levé nohy, když na to přijde,“ říká ve filmu britský premiér v podání Hugha Granta. Právě »Becks« slaví dnes padesátku.

Skrze aférku k pevnému manželství Když v létě 2003 přestoupil z Manchesteru United do Realu Madrid, nastal poprask. Další rok vyplavala jeho aférka s Rebeccou Loosovou, jeho tehdejší asistentkou, a před školkou, kam vozil syna Brooklyna, čekaly desítky fotografů! Budoucnost nejsledovanějšího páru světa se otřásla v základech. David a Victoria, členka dívčí skupiny Spice Girls, to ale ustáli. Jsou spolu už 28 let. O Beckhamově fotbalové kariéře se ví snad vše. O jeho životě o fous méně. Slyšeli jste třeba, že Beckham je včelařem? Nebo že spoustu času tráví skládáním lega? Prozradil to ve čtyřdílném dokumentu pro Netflix. A nejen to.

Holka z televize „Když jsem viděl Victorii v televizním vystoupení Spice Girls, otočil jsem se na kamaráda Garyho Nevilla a říkám: Posh. Tu si vezmu!“ To bylo v roce 1996. Brzy tak i učinil. „Fotbal mě nebaví. Ale ráda se dívám na Davida,“ přiznala jeho láska, která je o rok starší.

Polibek v autě „Na Victorii se mi líbilo všechno. Tehdy jsem ještě nevěděl, jak je to silná žena. Dodala mi sebevědomí i mimo fotbal. A to jsem potřeboval,“ říká o ní. „První polibek jsme si dali v BMW na parkovišti. Utajilo se to asi tři měsíce.“ Pak z nich v médiích byli noví Charles a Diana.

Fialová svatba Časopis OK za exkluzivitu zaplatil milion liber, jiná kamera na svatbě 4. července 1999 na irském hradu Luttrellstown být nesměla. Hlavní hrdinové byli ve fialové. „Vůbec nevím, jak nás to napadlo. Byli jsme jak blbý a blbější,“ vtipkuje on. „Byla to zábava,“ míní ona.

Velké prachy Beckham byl průkopníkem ve vydělávání peněz mimo hřiště. A v jejich utrácení. „První velkou smlouvu mimo fotbal jsem podepsal s Adidasem. Bylo to za 50 tisíc liber. Hned jsem si koupil BMW M3. Za 50 tisíc liber,“ usmál se. Nyní se uvádí, že manželé Beckhamovi mají jmění kolem 15 miliard korun.

Boj o rodinu David je spojován s mnoha milenkami. Nejvíc se psalo o románku s Rebeccou Loosovou z dubna 2004. „V novinách vyšlo pár nesmyslů, se kterými bylo těžké se vyrovnat,“ vysoukal ze sebe Beckham v dokumentu na Netflixu. „Svět byl proti nám a my stáli taky proti sobě. Bylo to smutné,“ řekla Victoria. „Museli jsme bojovat za naši rodinu,“ dodal on.