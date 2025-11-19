Předplatné

První MS Skotska za 28 let a vítězný gól v nastavení. Kapitán vzpomínal na Jotu

Skotsko postoupilo na MS
Zdroj: ČTK / Andrew Milligan
Skotsko postoupilo na MS
Skotsko postoupilo na MS
Skotsko postoupilo na MS 2026
Skotsko postoupilo na MS 2026
Skotsko postoupilo na MS 2026
Petr Fantyš
Kvalifikace MS fotbal 2026
Naprosté šílenství propuklo ve skotském Glasgow. Domácí reprezentace potřebovala pro přímý postup na mistrovství světa porazit Dánsko, což se nakonec povedlo po strhujícím závěru. V 93. minutě vystřelil vysněný mundial Kieran Tierney a o pár minut později výhru pečetil gólem z vlastní poloviny Kenny McLean. „Poslední dny jsme o tom pořád mluvili, ale opravdu to dotáhnout… To je prostě neuvěřitelné,“ nechápal autor pojišťovacího gólu. Skotsko tak slaví po vítězství 4:2 a může se těšit na první světový šampionát od roku 1998.

Totální obrat emocí během několika dní a následně i několikrát během devadesáti minut hry. Skotsko málem veškerou naději na historický úspěch ztratilo v sobotu, kdy nečekaně padlo 2:3 na půdě již definitivně vyřazeného Řecka. Jenže štěstí stálo při celku z britských ostrovů. Dánsko předvedlo ještě násobně větší zkrat, když doma pouze remizovalo 2:2 s do té doby bezbodovým Běloruskem.

Karty pro vzájemný duel byly tedy rozdané naprosto jasně: pokud Skotsko vyhraje, zajistí si místo na letadle do Ameriky, v opačném případě bude muset do baráže a svou sedačku přenechá Dánům.

V době kdy už bylo oficiálně dobojováno ve všech ostatních skupinách evropské kvalifikace, v Glasgow teprve začínalo nastavení a výsledková tabule ukazovala skóre 2:2. Domácí sice dvakrát získali potřebné vedení, ale vždy o něj následně přišli a po devadesáti dvou minutách tak pořád potřebovali ještě jednu branku.

V tu chvíli se Dánům nepodařilo pořádně odklidit míč pryč z pokutového území, ze vzdálenosti 20 metrů se do balonu opřel střídající Tierney a trefil se naprosto dokonale.

Robertson: Vždycky jsme to řešili s Jotou

„Věděli jsme, že na to máme, ale když to přijde až takhle pozdě, je to o to výjimečnější. Tierney dal asi třetí nejhezčí gól zápasu a byla to fakt bomba,“ smál se autor čtvrté branky McLean s odkazem na svůj výstavní kousek. Jen o pár minut později se totiž právě on trefil přesně z hranice půlící čáry a dal na skotskou výhru finální razítko. Zároveň připomněl také perfektní nůžky Scotta McTominaye ze samého úvodu utkání.

Ještě větší emocionální tornádo než většina Skotska pak podle svých slov prožil v úterý kapitán národního týmu Andy Robertson. „Dobře jsem to skrýval, ale celý den jsem byl rozervaný na kusy. Vím, kolik mi je let, a tohle mohla být moje poslední šance dostat se na mistrovství světa. Celý den jsem nemohl dostat z hlavy svého kamaráda Dioga Jotu,“ hlásil do televizních kamer po zápase se slzami v očích 31letý levý obránce.

Jako dlouholetá opora Liverpoolu strávil v klubu posledních pět sezon po boku portugalského útočníka, který v létě tragicky zemřel při autonehodě se svým bratrem Andrém Silvou a právě světový šampionát patřil mezi jeho nesplněné životní sny.

„Hodně jsme mluvili o mistrovství světa. On v Kataru nemohl hrát kvůli zranění a já jsem zase chyběl, protože Skotsko nepostoupilo. Vždycky jsme mluvili o tom, jaké by asi bylo jet na tenhle turnaj. Vím, že se na mě teď někde tam nahoře usmívá. Celý den jsem na něj myslel a jsem strašně rád, že to dopadlo právě takhle,“ uzavřel nadšený Robertson.

Právě on by měl jako první kapitán po 28 letech v červnu vést celý národ na největší světové akci. Bude zároveň prvním, který dotáhne tým až do vyřazovacích bojů?

