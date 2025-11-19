První MS Skotska za 28 let a vítězný gól v nastavení. Kapitán vzpomínal na Jotu
Naprosté šílenství propuklo ve skotském Glasgow. Domácí reprezentace potřebovala pro přímý postup na mistrovství světa porazit Dánsko, což se nakonec povedlo po strhujícím závěru. V 93. minutě vystřelil vysněný mundial Kieran Tierney a o pár minut později výhru pečetil gólem z vlastní poloviny Kenny McLean. „Poslední dny jsme o tom pořád mluvili, ale opravdu to dotáhnout… To je prostě neuvěřitelné,“ nechápal autor pojišťovacího gólu. Skotsko tak slaví po vítězství 4:2 a může se těšit na první světový šampionát od roku 1998.
Totální obrat emocí během několika dní a následně i několikrát během devadesáti minut hry. Skotsko málem veškerou naději na historický úspěch ztratilo v sobotu, kdy nečekaně padlo 2:3 na půdě již definitivně vyřazeného Řecka. Jenže štěstí stálo při celku z britských ostrovů. Dánsko předvedlo ještě násobně větší zkrat, když doma pouze remizovalo 2:2 s do té doby bezbodovým Běloruskem.
Karty pro vzájemný duel byly tedy rozdané naprosto jasně: pokud Skotsko vyhraje, zajistí si místo na letadle do Ameriky, v opačném případě bude muset do baráže a svou sedačku přenechá Dánům.
V době kdy už bylo oficiálně dobojováno ve všech ostatních skupinách evropské kvalifikace, v Glasgow teprve začínalo nastavení a výsledková tabule ukazovala skóre 2:2. Domácí sice dvakrát získali potřebné vedení, ale vždy o něj následně přišli a po devadesáti dvou minutách tak pořád potřebovali ještě jednu branku.
V tu chvíli se Dánům nepodařilo pořádně odklidit míč pryč z pokutového území, ze vzdálenosti 20 metrů se do balonu opřel střídající Tierney a trefil se naprosto dokonale.
Robertson: Vždycky jsme to řešili s Jotou
„Věděli jsme, že na to máme, ale když to přijde až takhle pozdě, je to o to výjimečnější. Tierney dal asi třetí nejhezčí gól zápasu a byla to fakt bomba,“ smál se autor čtvrté branky McLean s odkazem na svůj výstavní kousek. Jen o pár minut později se totiž právě on trefil přesně z hranice půlící čáry a dal na skotskou výhru finální razítko. Zároveň připomněl také perfektní nůžky Scotta McTominaye ze samého úvodu utkání.
Ještě větší emocionální tornádo než většina Skotska pak podle svých slov prožil v úterý kapitán národního týmu Andy Robertson. „Dobře jsem to skrýval, ale celý den jsem byl rozervaný na kusy. Vím, kolik mi je let, a tohle mohla být moje poslední šance dostat se na mistrovství světa. Celý den jsem nemohl dostat z hlavy svého kamaráda Dioga Jotu,“ hlásil do televizních kamer po zápase se slzami v očích 31letý levý obránce.
Jako dlouholetá opora Liverpoolu strávil v klubu posledních pět sezon po boku portugalského útočníka, který v létě tragicky zemřel při autonehodě se svým bratrem Andrém Silvou a právě světový šampionát patřil mezi jeho nesplněné životní sny.
„Hodně jsme mluvili o mistrovství světa. On v Kataru nemohl hrát kvůli zranění a já jsem zase chyběl, protože Skotsko nepostoupilo. Vždycky jsme mluvili o tom, jaké by asi bylo jet na tenhle turnaj. Vím, že se na mě teď někde tam nahoře usmívá. Celý den jsem na něj myslel a jsem strašně rád, že to dopadlo právě takhle,“ uzavřel nadšený Robertson.
Právě on by měl jako první kapitán po 28 letech v červnu vést celý národ na největší světové akci. Bude zároveň prvním, který dotáhne tým až do vyřazovacích bojů?