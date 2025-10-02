Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 11. kolem: čtyři záložníci či trio forvardů
Typicky je středa dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Kvůli včerejší dohrávce mezi Pardubicemi a Baníkem se ovšem změny hodnot posunuly výjimečně na čtvrtek. Dnešní aktualizace se dotkla devíti hráčů. Šesti fotbalistům cena vzrostla, třem naopak klesla.
Michal Cupák (Z, Zlín)
Počtvrté se dostal do ideální jedenáctky kola iSport Fantasy. V tomto ohledu nemá konkurenci. Cena se záložníkovi Zlína zaslouženě zvýšila už pošesté. Momentálně se Cupák těší 25% popularitě.
John Mercado (Z, Sparta Praha)
Ekvádorský fotbalista přinesl Trenérům v posledních dvou kolech radost. Proti Plzni zapsal šest bodů, v uplynulém kole proti Baníku dokonce devět. Mercadovi důvěřuje stále ale jen 1,1 % Trenérů.
Ermin Mahmič (Z, Slovan Liberec)
Dvacetiletý záložník se stává zajímavým hráčem iSport Fantasy. V osmém kole nasbíral 8 bodů, v desátém 9 bodů a dostal se podruhé do ideální jedenáctky. Momentálně Mahmiče vlastní jen 0,5 % Trenérů.
Daniel Vašulín (Ú, Sigma Olomouc)
Sigma o víkendu remizovala s Bohemians 2:2 a výrazný podíl na tom měl Daniel Vašulín, který vstřelil obě branky Olomouce. V dosavadním ročníku nasbíral 41 bodů a je šestým nejproduktivnějším útočníkem. Vašulína vlastní 8,4 % Trenérů.
Filip Čihák (O, Hradec Králové)
Od druhého kola zažil pouze jeden povedený zápas, když proti Olomouci nasbíral šest bodů. V jiných dvou zápasech byl dokonce mínusový. Za cenovku 6,9 milionu očekáváte více. Filipa Čiháka nyní má v týmu 2,4 % Trenérů.
Erik Prekop (Ú, Slavia Praha)
Letní posila Slavie zatím nedostává příliš prostoru. Proti Dukle do zápasu nastoupil v 69. minutě a stihl spálit gólovou šanci, proto Trenérům nepřinesl jediný bod. Prekop se momentálně těší 6,7% popularitě.
Jan Chramosta (Ú, Jablonec)
Hráči Jablonce v aktuálním ročníku přinášejí Trenérům radost. Platilo ti o minulém víkendu, kdy Jan Chramosta nasbíral devět bodů. Se 47 body je nejproduktivnějším útočníkem iSport Fantasy. Chramostu vlastní 21 % Trenérů.
Veljko Birmančevič (Z, Sparta Praha)
Nejkonzistentnější hráč posledních kol. Záložník pražské Sparty v posledních čtyřech kolech postupně nasbíral 8, 8, 6 a 9 bodů. Fantastická čísla! Birmančeviče momentálně vlastní 18 % manažerů.
Jakub Martinec (O, Sparta Praha)
O víkendu proti Baníku zasáhl do hry až v 71. minutě, proto Trenérům přinesl pouze jeden bod. Od přestupu do Sparty za tři kola nasbíral pouhé dva body. Jakuba Martince v týmu drží 8,1 % Trenérů.