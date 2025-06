Rvačka bývalých hvězd NBA. Udeřil pěstí soupeře, rozhodčí ho nevyloučili, pak to přišlo

Je unikát, aby se o basketbalu tři na tři psalo v USA ve chvíli, kdy vrcholí finále play off NBA. Přesto se tak letos stalo. Mohou za to bývalí výborní plejeři Dwight Howard a Lance Stephenson, kteří se při své premiéře v soutěži BIG3 porvali přímo na hřišti a zápas nedokončili.

Co je to vlastně BIG3? Jedná se o basketbalovou soutěž 3 na 3, kterou v roce 2017 vymysleli manažer zábavního průmyslu Jeff Kwatietz a hiphoper Ice Cube. A to by nebyla Amerika, aby se projekt nerozjel. Dnes je v BIG3 osm celků a vítězný tým si na konci desetitýdenního letního programu rozdělí hezkou provizi jeden milion dolarů.

Soutěž budí zájem, protože láká do svých řad bývalé hvězdy NBA. Letos by se měli v tomto projektu představit taky Kemba Walker, Wesley Johnson či Montrezl Harrell. Premiéru si právě o víkendu odbyli Howard a Stephenson, ačkoliv pro ně skončila spíše ostudou a vyloučením.

Přítomnost Dwighta Howarda ale měla být terno. Pořízek z Atlanty se stal v roce 2004 jedničkou draftu a o šestnáct let později vyhrál NBA v dresu Los Angeles Lakers. Celkově odehrál v NBA devatenáct sezon. Pozornost na sebe hned na úvod strhnul vrchovatě. Howard v BIG3 nastupuje za tým Los Angeles Riot, zatímco Stephenson reprezentuje Miami 305. Při vzájemném utkání se oba dostali do křížku poté, co Stephenson ostřeji vrazil loktem do Howardova hrudníku. Pravděpodobně to byla rozbuška, proč Howard do svého soka později strčil. Začalo slovní hašteření, které brzy přešlo ve fyzický atak a oba basketbalisté se dostali až do mediálního prostoru za jeden z košů, kde se rvali dál za úprku některých přihlížejících fanoušků.

Pěstní rozepři předcházel ještě jeden incident. Stephenson se evidentně vyspal do zápasu bojovně naladěný, protože ještě před začátkem utkání se pohádal s jiným protihráčem Jordanem Crawfordem, který Stephensonovi pomuchlal nos prstem, Stephenson se nerozpakoval a dal soupeři pěstí. Rozhodčí kupodivu ale nechali šarvátku být, aby se pak Stephenson rozjel ještě víc s Howardem. Oba nakonec musela odtrhnout až přivolaná ochranka a Howardova premiéra v BIG3 tak dopadla neslavně. Společně se Stephensonem byli vyloučeni do konce zápasu.

Agresora z Miami může aspoň těšit, že jeho tým vyhrál 50:44. On sám před vyloučením nastřádal šestnáct bodů, tři doskoky a asistenci, Howard se zastavil na deseti bodech a sedmi doskocích.