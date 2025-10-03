Zemřel olympionik Kráľ: Fotbalový křídelník proháněl soupeře v Mexiku
Smutná zpráva dorazila ze slovenského týmu MŠK Žilina. Bývalý hráč a trenér, československý reprezentant Miroslav Kráľ zemřel ve věku 77 let.
O jeho úmrtí informoval klub na svých stránkách. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho bývalého hráče a později trenéra Miroslava Krále, který nás navždy opustil ve věku 77 let. Křídelník s přezdívkou Bizón patřil mezi významné postavy našeho klubu, zanechal nesmazatelnou stopu a navždy zůstane součástí naší historie,“ stojí v oznámení.
Žlutozelené barvy hájil osm let. Pro žádný jiný tým jeho srdce netlouklo. Na olympiádě v Mexiku 1968 dokonce reprezentoval Československo. Po konci aktivní kariéry se přesunul do zákulisí žilinského fotbalu. Nejprve byl ve vedení týmu, následně se stal přímo trenérem a vedl tým. Své znalosti předával při vzdělávání slovenských trenérů na svazu.