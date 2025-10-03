Jílek: Rekordní čas? Dobré znamení, překvapilo to i mě. Posunul jsem se ve všem
S pocitem, že úspěšně zvládl základní část letní přípravy, odletí o víkendu do zámoří chystat se na listopadový start Světového poháru rychlobruslař Metoděj Jílek. Devatenáctiletý český reprezentant v polovině září v nizozemském Heerenveenu vytvořil neoficiální světový rekord na trati 3000 metrů a naznačit tak, že bude na únorových olympijských hrách v Miláně patřit mezi medailové aspiranty. Sám reprezentant řekl, že umístění na stupních vítězů na vrcholné akci sezony je jeho cílem.
„Rekordní čas je dobré znamení, že trénink funguje a jsem dobře připravený na sezonu,“ řekl Jílek, jenž v Nizozemsku zajel tři kilometry za 3:34,09 a byl tak o více než tři sekundy rychlejší než Nor Eskil Ervik při svém rekordu v listopadu 2005. „Věděl jsem, že můžu překonat osobní rekord. Hlavně jsem se ale snažil, aby časy na kolo neměly odchylku. Abych první i poslední kolo jel podobně. Zajetý čas překvapil všechny, i mě,“ přiznal.
V sezoně ale bude Jílek závodit na tratích 5000 a 10 tisíc metrů, na delší distanci v březnu získal bronzovou medaili na mistrovství světa v Hamaru. „Věřím, že jsem se posunul ve všech aspektech. Celé léto jsem měl strukturovaný trénink,“ podotkl Jílek.
Očekává, že v USA a Kanadě, kde seriál Světových pohárů v listopadu odstartuje, vylepší na kratší trati osobní rekord. „V minulé sezoně jsem pětku nejel na žádné vysokohorské dráze a teď dostanu dvě šance, takže pětka by měla být o dost rychlejší. O kolik rychlejší budu, nedokážu říct. Myslím si ale, že je vidět, že jsem se výkonnostně posunul,“ uvedl pětinásobný juniorský mistr světa v inline bruslení.
Letos v létě ale starty na inline bruslích výrazně omezil a s vidinou olympiády se soustředil na rychlobruslení. Dobře si totiž uvědomuje, že patří mezi medailové kandidáty a cenný kov chce také v Miláně získat. „Nějakou šanci na medaili bych měl mít. Ukazatele jsou zatím dobré,“ řekl Jílek. Do zámoří odletí s velkým předstihem i proto, aby mohl ještě trénovat v ideálních podmínkách. „Letíme dříve kvůli aklimatizaci, zvyknutí si na vyšší nadmořskou výšku, ale i kvůli tréninku. Podmínky tam jsou skvělé,“ dodal.