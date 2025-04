Legenda pardubického hokeje a zastupitel Otakar Janecký: Stíhá mě policie!

Byl geniálním hokejistou. Středním útočníkem, který na ledě viděl za roh. Otakar Janecký (64) po kariéře vyměnil kabinu za politiku. Za sdružení Žijeme Pardubice sedí v zastupitelstvu města a je i radním. Teď má co vysvětlovat, aby nemusel na »trestnou lavici«.

„Stíhá mě policie,“ přiznal Janecký, který se slavnou Teslou vyhrál ještě v socialistických časech dva tituly Československa. Vyšetřování souvisí s převodem staré vojenské plovárny od města k Rozvojovému fondu, jehož je bývalý útočník členem představenstva! Je podezřelý z toho, že městu způsobit majetkovou škodu.

„Není zde žádný důkaz o mém úmyslném protiprávním jednání, nebyla a není mi přičítána žádná způsobená škoda, žádné obohacení, žádná aktivní role v údajném pochybení. Policie mi klade za vinu skutečnost, že jsem se údajně nezastal správného postupu, přestože jsem se v dané věci při hlasování v představenstvu zdržel,“ řekl Janecký na pondělním zastupitelstvu města.

Jan Mazuch z opoziční ODS žádá Janeckého hlavu. Vyzval ho k odstoupení z rady i předsednictva fondu. „Absolutně si neumím představit, že by pokračoval,“ s tím, že na odstoupení trvá, přestože prý ctí presumpci neviny. To si legendární plejer nenechal líbit. „Nemělo by se rozhodovat na základě domněnek, ale na základě objektivních skutečností,“ řekl Janecký. Ten prý jen spoléhal na odborníky a informace, které od nich měl k dispozici. No, jo. Politika není jako kvedlání s hokejkou.