Sabalenková a Djokovič: Dvojité rande snů!
Mají toho plné zuby. Tenisté si stěžují na kalendář plný akcí. A tak potřebovali vypnout. Ideální příležitost pro dvojité rande! Megastar Sabalenková a Djokovič se pochlubili fotkami ze společné schůzky.
Světová tenistka číslo jedna Aryna Sabalenková (27) se náramně baví s bývalou jedničkou Novakem Djokovičem (38). Nic na jejich přátelství nezměnil ani pád Srba na páté místo v žebříčku. Aby upustili páru z nabitého tenisového kalendáře, vyrazili si na rande. Spolu. Ale bylo dvojité! Aryna šla v doprovodu svého přítele Georgiose Frangulise (37) a Novak vyvedl manželku Jelenu (39).
Sabalenková s Djokovičem baví i diváky. Při Roland Garros otevřel Srb tubu s novými míčky a oba k ní zamilovaně čuchali jako malé děti. „To je ta nejlepší vůně,“ rozplývali se. Jindy zase vtrhla Sabalenková do televizního rozhovoru s Djokovičem, řekla, že by mohl mluvit donekonečna, převzala roli mluvčího a poslala Djokera pryč z rozhovoru. Vše v žertu. Zkrátka jejich přátelství těší i fanoušky.