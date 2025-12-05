Tohle se nevidí. Kometa nepustila Spartu k přesilovce. Skvělá disciplína, zářil Pokorný
Extraligový hit s nemalou sadou luxusních hitů ovládla Kometa, Spartu ve 29. kole položila 3:1 a vyslechla si aplaus vyprodané brněnské arény. Výživné představení splnilo očekávání, emoce kvetly na ledě i v hledišti, pohlceném atraktivní řeží. Vítězové po třech nedávných porážkách zapsali druhý triumf v řadě a zabrzdili pád tabulkou. Palec nahoru patřil oběma gólmanům a pak bratrům Zohornovým, kteří Spartě uskřípli prvotní rozlet, aby ji v závěru definitivně odstavili. „Krásný zápas, fantastická kulisa,“ těšilo kouče Kamila Pokorného.
Co Pražanům vyšlo v Pardubicích (2:1p) a v Třinci (2:1), nedostavilo se na pracovišti extraligového mistra. Částečně i proto, že se za celý zápas nedostali k jediné přesilovce, zatímco domácí v pěti výhodách odehráli deset minut. Celých, neprosadili se. Cestu k bodům museli najít jinudy.
Kometa si lehce pocuchala herní sebevědomí při dlouhé čtyřminutové výhodě, kterou hrála od třetí minuty. Domácí však na Spartu nesehnali kleště, celou dobu hledali vstupní dveře do nebezpečného prostoru.
Na hostech jste viděli, jak jsou nad věcí, vše potřebné odráželi pryč od Jakuba Kováře, občas to v oslabení zkusili i dopředu. A pak v dobré bojovné náladě udeřili. Na konci jedenácté minuty Devin Shore šikovně vyhodil puk do brejku přes plexisklo, Libor Zábranský jej minul a z přečíslení dvou na jednoho udeřil Roman Horák mezi Stezkovy betony.
Pražané museli cítit, že tenhle den je Kometa k poražení, jenže pak hrubě podcenili situaci, při níž se celá pětice jen dívala, co s nimi vyvádí bratři Zohornovi. Akci rozjel dvacetiletý David Moravec prvním bodem v extralize. „Vyrovnání bylo strašně důležité,“ vycítil hned trenér Kamil Pokorný.
Srovnání Kometu nakoplo, najednou nabrala energii, vrátil se jí drajv a po přestávce rychle uštkla. Chybu udělal Shore, jenž při bránění uvolnil domácím celou levou stranu, z níž Lukáš Cingel po rychlé jízdě pomohl Kristiánu Pospíšilovi k vítězné trefě na 2:1.
Článek pokračuje pod infografikou.
„Bylo tam nedorozumění, jeden náš hráč šel střídat, pak si to rozmyslel, přišel rychlý brejk zleva a nakonec z toho byl rozhodující gól. Bohužel,“ mrzelo kouče Jaroslava Nedvěda. Zvláštní chyby Spartu zaskočily jen na chvíli a poté, co Jakub Flek neproměnil brejk, se hosté vyšvihli k výrazné aktivitě.
Z té pramenily velké šance kolem třicáté minuty, ale Mark Pysyk v obrovské možnosti zblízka trefil jen tyč, záhy v podobné situaci Aleš Stezka vychytal Jakuba Krejčíka. „Zívala tam půlka prázdné brány, tyhle tutovky jsme prováhali, bylo to až moc na klid,“ řekl k tomu Nedvěd.
Hala byla na nohou, duel nabral grády do rozměrů play off. Akce střídala akci. Bavendo! „Přišlo mi to jako prodloužení tři na tři, my měli tutovky, skvěle Kovář, při tutovkách Sparty fantastický Stezka!“ chválil kouč Komety.
Domácím vycházelo zdravě agresivní bránění a přitažená obrana v posledním dějství. „Kometa si playoffovým stylem pohlídala vedení, před bránou to hodně utáhla a my už se k ničemu pořádnému nedostali,“ popsal přesně Nedvěd. Pokorný reagoval: „Nechtěli jsme se pouštět do žádných kaskadérských kousků.“
Že se Pražané nedostali k jediné přesilovce je skvělým vysvědčením pro hráče i realizační štáb Komety. „Nerad bych, aby to zůstalo opomenuto, zvládli jsme disciplínu a neměli jediného vyloučeného. Víme, jaké má Sparta přesilovky. Pro výsledek a průběh zápasu to bylo strašně důležité,“ ocenil Pokorný. Hráčům (nejen) za to v kabině hned poděkoval. „Jsem rád, že si vzali k srdci věci z porady.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž