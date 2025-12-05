Varaďovi žolíci nastartovali Vítkovice. Konflikt mezi pořadateli a fanouškem, pak zkolaboval
Po čtvrté porážce v řadě sáhl do sestavy, z Maxa ligy povolal dravé útočníky Matěje Přibyla a Jana Bernovského. Taktický tah se vítkovickému trenérovi Václavu Varaďovi povedl na jedničku. Ridera v Litvínově ve 29. kole extraligy otočila špatně rozjetý zápas a uzmula tři body po výhře 5:2. „Měli jsme smolnější období, prohráli čtyři zápasy v řadě a nehráli v nich moc dobře. Dneska to bylo velmi dobré, bojovné a urputné,“ chválil zkušený kouč. Mladíci se mu odvděčili za šanci dohromady pěti kanadskými body.
Čtyřikrát v řadě odcházeli zklamaní, z černé série si odnesli nelichotivé skóre 2:19. Vítkovice musely na přelomu listopadu a prosince řešit krizi. Do Litvínova už přijely bez některých hráčů. Mimo sestavu zůstal zkušený obránce Ralfs Freibergs i útočník Patrik Zdráhal.
„Nechali jsme nějaké hráče doma, momentálně nezažívají moc šťastné období, individuálně se jim až tak nevede. Potřebovali jsme tím malinko zacloumat a oživit některé kluky. Věříme, že se nám to podařilo,“ vysvětloval trenér Václav Varaďa. Do třetí formace po bok Martina Hanzla postavil Jana Bernovského a Matěje Přibyla, dravci z Maxa ligy hráli při obratu zásadní roli.
Litvínov v úvodu dokázal využít nedobrého rozpoložení soupeře a po trefě Markusse Komulse odskočil. Když ve 36. minutě Pawel Zygmunt zvýšil, vypadalo to, že jsou hosté na cestě za další porážkou. „Hráči si ale vytvářeli šance a věřili jsme, že se to obrátí,“ tvrdil Varaďa.
Jeho svěřenci srovnali ještě před druhou přestávkou a ve třetí části zvrátili porážku dalšími čtyřmi góly. „Věřili jsme si i za stavu 0:2. Prohrávali jsme, ale furt jsme do toho šli stejně a nic nevzdávali. Výsledek přišel. Nepolevili jsme a věřili, že góly můžeme dát. Naštěstí přišly,“ popisoval po utkání jednadvacetiletý Přibyl.
K vítězství přispěl gólem a dvěma asistencemi, jeho parťák z lajny Bernovský se připojil trefou a nahrávkou. „Oba sehráli dobrý zápas a přál bych si, aby na to navázali v dalších utkáních, do kterých naskočí,“ prohlásil vítkovický kouč.
Varaďa: Výpadky přicházejí
V posledním duelu před reprezentační přestávkou nebude moci počítat s Bernovským, který se už v sobotu vrátí do Litoměřic. „Nedělní zápas je pro něj pasé, protože tři zápasy za tři dny jsou nereálné. Matěj, věřím, že v neděli nastoupí, pokud bude zdravotně v pořádku,“ prozradil Varaďa.
Se zbytkem týmu doufá, že krize je zažehnána. „Sezona je dlouhá a někdy takové výpadky a úseky přicházejí. Věřím, že jsme našli cestu jak z toho ven,“ přikyvoval zkušený trenér.
„Byla na nás nějaká deka, spousta proher v řadě. Když padnou góly a vyhraje se, vrátí to snad pohodu na hůl a půjde nám to líp v neděli,“ dodal k jeho slovům Přibyl.
Litvínovští na druhé straně litovali ztraceného zápasu, díky němuž mohli zmenšit ztrátu na dně. „Je to fakt škoda. Vedeme 2:0, pak 2:1, výsledek v takovou chvíli musíme držet až do konce. Musíme se z toho konečně ponaučit a začít vyhrávat zápasy. Jiná cesta není,“ velel Zygmunt.
Černou kaňku na zápase udělal konflikt mezi pořadateli a jedním z hostujících fanoušků. Potyčka, která odstartovala už během první přestávky na zimáku, pokračovala před stadionem, kde následně vítkovický příznivec zkolaboval. Přivolaná záchranka jej posléze převezla do nemocnice.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž