Varaďovi žolíci nastartovali Vítkovice. Konflikt mezi pořadateli a fanouškem, pak zkolaboval

Vítkovický trenér Václav Varaďa
Vítkovický trenér Václav VaraďaZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Po čtvrté porážce v řadě sáhl do sestavy, z Maxa ligy povolal dravé útočníky Matěje Přibyla a Jana Bernovského. Taktický tah se vítkovickému trenérovi Václavu Varaďovi povedl na jedničku. Ridera v Litvínově ve 29. kole extraligy otočila špatně rozjetý zápas a uzmula tři body po výhře 5:2. „Měli jsme smolnější období, prohráli čtyři zápasy v řadě a nehráli v nich moc dobře. Dneska to bylo velmi dobré, bojovné a urputné,“ chválil zkušený kouč. Mladíci se mu odvděčili za šanci dohromady pěti kanadskými body.

Čtyřikrát v řadě odcházeli zklamaní, z černé série si odnesli nelichotivé skóre 2:19. Vítkovice musely na přelomu listopadu a prosince řešit krizi. Do Litvínova už přijely bez některých hráčů. Mimo sestavu zůstal zkušený obránce Ralfs Freibergs i útočník Patrik Zdráhal.

„Nechali jsme nějaké hráče doma, momentálně nezažívají moc šťastné období, individuálně se jim až tak nevede. Potřebovali jsme tím malinko zacloumat a oživit některé kluky. Věříme, že se nám to podařilo,“ vysvětloval trenér Václav Varaďa. Do třetí formace po bok Martina Hanzla postavil Jana Bernovského a Matěje Přibyla, dravci z Maxa ligy hráli při obratu zásadní roli.

Litvínov v úvodu dokázal využít nedobrého rozpoložení soupeře a po trefě Markusse Komulse odskočil. Když ve 36. minutě Pawel Zygmunt zvýšil, vypadalo to, že jsou hosté na cestě za další porážkou. „Hráči si ale vytvářeli šance a věřili jsme, že se to obrátí,“ tvrdil Varaďa.

Jeho svěřenci srovnali ještě před druhou přestávkou a ve třetí části zvrátili porážku dalšími čtyřmi góly. „Věřili jsme si i za stavu 0:2. Prohrávali jsme, ale furt jsme do toho šli stejně a nic nevzdávali. Výsledek přišel. Nepolevili jsme a věřili, že góly můžeme dát. Naštěstí přišly,“ popisoval po utkání jednadvacetiletý Přibyl.

K vítězství přispěl gólem a dvěma asistencemi, jeho parťák z lajny Bernovský se připojil trefou a nahrávkou. „Oba sehráli dobrý zápas a přál bych si, aby na to navázali v dalších utkáních, do kterých naskočí,“ prohlásil vítkovický kouč.

Varaďa: Výpadky přicházejí

V posledním duelu před reprezentační přestávkou nebude moci počítat s Bernovským, který se už v sobotu vrátí do Litoměřic. „Nedělní zápas je pro něj pasé, protože tři zápasy za tři dny jsou nereálné. Matěj, věřím, že v neděli nastoupí, pokud bude zdravotně v pořádku,“ prozradil Varaďa.

Se zbytkem týmu doufá, že krize je zažehnána. „Sezona je dlouhá a někdy takové výpadky a úseky přicházejí. Věřím, že jsme našli cestu jak z toho ven,“ přikyvoval zkušený trenér.

„Byla na nás nějaká deka, spousta proher v řadě. Když padnou góly a vyhraje se, vrátí to snad pohodu na hůl a půjde nám to líp v neděli,“ dodal k jeho slovům Přibyl.

Litvínovští na druhé straně litovali ztraceného zápasu, díky němuž mohli zmenšit ztrátu na dně. „Je to fakt škoda. Vedeme 2:0, pak 2:1, výsledek v takovou chvíli musíme držet až do konce. Musíme se z toho konečně ponaučit a začít vyhrávat zápasy. Jiná cesta není,“ velel Zygmunt.

Černou kaňku na zápase udělal konflikt mezi pořadateli a jedním z hostujících fanoušků. Potyčka, která odstartovala už během první přestávky na zimáku, pokračovala před stadionem, kde následně vítkovický příznivec zkolaboval. Přivolaná záchranka jej posléze převezla do nemocnice.

KonecLIVE
25

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3114411290:7651
2Liberec291505977:6950
3Pardubice281423986:6449
4Třinec2914311188:7349
5Mountfield2912511176:6647
6Brno2814131078:7547
7Plzeň281234971:5446
8K. Vary2814121171:7246
9Vítkovice3012321376:8744
10Č. Budějovice2911421283:8043
11Olomouc3013121465:7943
12Kladno299351273:8438
13M. Boleslav299321558:7335
14Litvínov295222054:9421
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

