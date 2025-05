Roland Garros

Rodák z Berouna žehrá na křehké zdraví a vysvětluje. „Do Ženevy jsem přijel skvěle připravený, udělám si lehce něco s nohou, dostanu křeč a najednou koukám, co se děje. Do Paříže přijedu s tím, že jsem se dal dohromady a v tiebreaku si zablokuju záda. Pak už se můj stav jen horšil a nešlo dál pokračovat,“ líčil v noční Paříži, kde vzdal coby favorit 52. hráči žebříčku po pouhé hodině hry.

Roger Federer proslul mimo jiné i tím, že dokončil každý z víc než 1500 profesionálních zápasů, k nimž nastoupil. Čtyřiadvacetiletý Macháč vzdal za dospělou kariéru podle záznamů na tennisabstract.com už 16 utkání. Polovinu z nich za posledního tři čtvrtě roku.

Skreče mu kazí reputaci jak v šatně, tak u fanoušků. A dávají prostor pro spekulace. Začněte ho vyšetřovat, žádají někteří na sociálních sítích. Prý minimálně za to, že nastupoval ke grandslamovému utkání už dopředu zraněný, aby si vybral prize money za první kolo, které činí 78 000 eur (skoro 2 miliony korun) před zdaněním. „Před zápasem jsem žádný takový problém neměl,“ brání se Macháč s tím, že bolest zad přišla znenadání. Připouští však, že zdravotní trabl ze Ženevy mu zůstal v hlavě. „Není dobré takhle přijíždět na grandslam…“

Macháč: Musím zjistit, na čem jsem

Dvaadvacátý tenista žebříčku vidí situaci jinak než jeho kritici. Je na sebe pyšný, že se i přes vracející se zdravotní indispozice drží ve světovém pořadí tak vysoko. Zároveň připouští, že si situace žádá rázné řešení. „Už to není náhoda, něco musím změnit. Nejsem teď prostě zdravý. A to je jediné, co mě limituje, protože hraju výborně,“ stýská si s tím, že plánuje nastoupit až za měsíc ve Wimbledonu a do té doby hodlá absolvovat různá vyšetření.

Ve zběsilém kolotoči sezony chce vysadit, k čemuž se neodhodlal na jejím začátku, když odletěl do Austrálie na United Cup po dvou týdnech na antibiotikách s pouhými pár tréninky. „Devadesát procent hráčů v mé situaci by tam neletělo,“ tvrdí. Po triumfu v mexickém Acapulcu se rozstonal v Indian Wells, kde skrečoval první duel. V navazujícím Miami pak nemocný vyhrál dva zápasy, aby nenastoupil do osmifinále s krajanem Jakubem Menšíkem, čímž mu dopřál oddechu a pomohl k zisku velkého titulu. „Ono je těžký vynechat dvě tisícovky a dát se fakt dohromady. Ale očividně jsem to měl udělat,“ vrací se zpět.

Po aktuální lekci, skrečovém doublu Ženeva – Roland Garros, už hodlá vysadit. „Věřím, že všechno souvisí se vším, tělo je propojené a zranění se navzájem nabalují. Musím zjistit, na čem jsem,“ předsevzal si s tím, že ostrou kritiku na sociálních sítích si k tělu nepouští.

„Kdyby s tím člověk bojoval, tak se z toho může zbláznit, protože ty zprávy jsou opravdu ošklivé a je lepší je nečíst. Problém je, že špatné zprávy dostaneme, i když uspějeme, takže si fakt nevyberete. Snažím se to nevnímat, protože každý má nějaké problémy. Taky bych třeba něco nejradši napsal… Ale každý děláme, co můžeme. Jsem taky naštvaný, když se něco nepovede.“