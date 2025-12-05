Los MS ve fotbale 2026: Češi v případě postupu k Mexiku. Zajímavá skupina, řekl Nedvěd
Cesta na světový šampionát do Ameriky je pro český nároďák ještě zahalena v husté barážové mlze, možní soupeři přímo na turnaji už ale jsou známí. Pokud by jarní dva zápasy přes těžké soupeře klaply, narazí reprezentace v Americe na velmi zajímavé, papírově hratelné protivníky. Páteční opulentní los v americkém Washingtonu rozhodl, že vítěz barážové větve D, kam patří Česko, půjde do skupiny A společně s pořádajícím Mexikem, Jižní Koreou a Jižní Afrikou.
Česko stále hledá trenéra pro březnovou baráž, po vývoji v uplynulém týdnu jednání směřují k výpomoci Jindřicha Trpišovského ze Slavie. Země, které už se kvalifikovaly na turnaj, ale už po pátečním losu ve Washingtonu mohou řešit strategii na letní turnaj, který bude mít v Americe historicky nejvyšší účast 48 zemí. Dají se očekávat i rekordní divácké návštěvy.
Možné protivníky zná také Česko, pokud se mužstvu podaří projít přes Irsko a následně zdolá vítěze duelu Dánsko, Severní Makedonie. Wayne Gretzky, nejlepší hokejista historie, poslal vítěze barážové větve D, kam patří i Souček a spol., ze čtvrtého výkonnostního koše do skupiny A.
Česko by se v základní skupině vyhnulo evropským protivníkům – z prvního koše je v áčku Mexiko, ze dvojky byla nalosována Jižní Korea a z třetí Jižní Afrika. Půjde tedy o zajímavý mezikontinentální souboj. Dle připraveného plánu by mělo Česko, pokud postup klapne, odehrát dva zápasy v Mexiku a jeden v USA (Atlanta).
„Přál bych si, aby se nám podařilo spojit celou Českou republiku a vytvořit co nejlepší atmosféru, abychom společně zvládli první, a věřím, že i druhé barážové utkání o postup na mistrovství světa. Na tuto šanci čekáme už 20 let a bylo by fantastické ji dotáhnout do úspěšného konce. Víme, že nás ještě čeká dlouhá a náročná cesta, ale věřím, že pro to všichni uděláme maximum,“ vzkázal po losu přímo z Washingtonu předseda FAČR David Trunda.
Text pokračuje pod infografikou.
Trump převzal Cenu míru FIFA
Celá páteční opulentní show spojená s rozlosováním největšího světového šampionátu v dějinách začala v pátek večer (od 18 SEČ) v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Program „vykopl“ operní zpěvák Andrea Bocelli, spokojeně tleskali americký prezident Donald Trump společně s prezidentem FIFA Giannim Infantinem.
Program uváděla modelka Heidi Klum, hodně času strávil na pódiu přímo šéf FIFA Infantino, který se ve slavnostních losovačkách turnajů vyžívá. Přivítal amerického prezidenta, prezidentku Mexika Claudii Sheinbaumovou a kanadského premiéra Marka Carneyho, tedy představitele tří pořadatelských zemí letního velkého turnaje.
Přímo v sále přihlíželo více jak dvouhodinové show přibližně 2000 lidí. Včetně šéfa české asociace Davida Trundy.
Trump také na pódiu převzal od Infantina speciální Cenu míru FIFA. Na krk navlékl medaili a dostal i nachystaný certifikát. Americký prezident je prvním oceněným, FIFA bude cenu každoročně udělovat člověku, který se zapříčiní o šíření míru po celém světě.
„Jde o jedno z největších ocenění, které jsem dostal. Pomáhal jsem se svým týmem řešit třeba konflikty v Kongu, mezi Indií a Pákistánem, zachránili jsme miliony lidských životů. Chci poděkovat rodině, speciálně Melanii, první dámě Spojených Států,“ zmínil Trump.
Nejmocnější politik světa ocenil i šéfa FIFA. „Děláte skvělou práci, budou padat rekordy v prodeji lístků, fotbal je výjimečný sport. Musím zmínit i skvělé vztahy s Kanadou a Mexikem, se kterými na pořádání turnaje úzce spolupracujeme,“ zdůraznil Trump. „Fotbal v Americe velmi roste. Dlouho jsme mu říkali hlavně soccer, teď už se to trochu mění,“ dodala hlava USA.
Trump společně s čelními představiteli Kanady a Mexika zhruba po hodině programu odstartovalI celý proces losování. Své země rozřadili do skupin, po dalších kulturních vložkách konečně došlo na hlavní část programu, tedy kompletní losování základní fáze celého šampionátu.
Losování se chopili zástupci největších zámořských sportů: nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky, legenda baseballových New York Yankees Aaron Judge, obrovitá basketbalová ikona Shaquille O'Neal a za NFL byl na pódiu Tom Brady. Z prvního koše sportovní osobnosti vylosovaly nejprve Brazílii, pak už šlo vše velmi rychle. První ze čtvrtého koše vytáhl Gretzky míček, který se týkal i Česka. A poslal ho do Mexika.
Očima generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda
„Je to určitě velmi zajímavá skupina se silnými týmy. Bylo by skvělé si proti nim zahrát. V mých očích je určitě největším favoritem Mexiko, které bude navíc hrát na domácí půdě. My se ale v tuto chvíli musíme soustředit především na náš hlavní cíl – úspěšně zvládnout baráž, zejména pak hned první zápas, ve kterém nás čeká velmi těžký soupeř z Irska.“