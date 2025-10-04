»Generál« nároďáků Pavel Nedvěd odsouzený v Itálii: Rezignace? Ne! Jsem persona!
Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově má ve svých sbírkách téměř na 300 000 svazků. Pavel Nedvěd (53) tam včera vzhlížel k regálům s literaturou s tím, že ve svém svazku s fotbalovým svazem zůstane.
»Grande Paolo« byl v září Itálii odsouzen k podmínce na rok a dva měsíce v kauze falšování účetnictví v Juventusu, kde zastával pozici viceprezidenta. Šel s justicí pod Apeninami na dohodu o trestu, aby měl nekonečný monstrproces z krku, jenže Česko není Itálie, kde má podle tamních médií funkcionářské dveře zavřené. Tady je generálním manažerem nároďáků dál.
Sebejistota
Na dotazy Blesku: „Zvažoval jste rezignaci kvůli rozsudku v případu Juventus? Nemůže vaše odsouzení poškodit obraz české reprezentace?“ reagoval sebejistě. „O rezignaci jsem vůbec nepřemýšlel. Nemyslím si, že by to mělo něčemu uškodit, protože jsem persona se silným renomé doma i ve světě. Tím beru celou záležitost jako uzavřenou,“ odpověděl Nedvěd. No a asociační předseda David Trunda (49) potvrdil, že je na tom stejně. „Jak už jsem řekl, na Pavlově pozici se nic nemění. Tím bychom to měli definitivně uzavřít," pravil Trunda.