Parťačka Slukové Hermannová: Porodila holčičku!
Stala se maminkou! Plážová volejbalistka Barbora Hermannová (34) se podělila o nádhernou zprávu. Přivedla na svět své první miminko, které má spolu se snoubencem Janem Klepalem.
Ostravská rodačka novinu oznámila prostřednictvím sociálních sítí. „Náš svět už nikdy nebude stejný. Milujeme tě, zlatíčko,“ připsala Bára k videu, na kterém postupně mužská a ženská ruka odhalují dětskou pěstičku. Ta patří jejich novorozené dceři.
„Moc gratuluji. A přeji hlavně zdraví celé rodině,“ zareagovala na dojemný příspěvek zpěvačka Jitka Boho (33). „Gratuluji!“ přidala se nizozemská plážová volejbalistka Katja Stamová (27). Několika srdíčky a »olajkováním« příspěvku pak reagovala také atletka Nikola Ogrodníková (35), která sama před pár měsíci přivedla na svět syna Jáchyma.
V životě volejbalistky Hermanová to ale není jediná novina, která ji může dělat radost. Během těhotenství ji její partner Honza požádal o ruku, a tak se zdá, že v brzké budoucnosti uslyšíme také svatební zvony.