Skalná si podala politického klauna: Zneužil Nedvěda
Podvodník, který s námi ani naším hrdinou nemá nic společného!
Fotbalový klub FK Skalná hrající I. A třídu se ostře obul do politika Jiřího Nedvěda (43) z hnutí Stačilo!, který si na jeho hřišti natočil předvolební spot a dokonce propojil své jméno se slavným jmenovcem Pavlem Nedvědem (53)!
Nejlepší tuzemský fotbalista historie právě ze Skalné u Chebu vyrazil ke své zářné kariéře. „Distancujeme se od jeho příspěvku. Jmenovaný natáčel v našem areálu bez našeho vědomí a souhlasu, proti čemuž se velmi důrazně ohrazujeme a zvažujeme následné právní kroky,“ znělo stanovisko klubu. V úterý už filuta, jinak místopředseda Sociální demokracie, svůj příspěvek s omluvou stáhl.