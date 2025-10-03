Skalná si podala politického klauna: Zneužil Nedvěda

Zneužil Nedvěda
Nedvěd si hrál ve Skalné na Nedvěda.
Pavel Nedvěd na nominační tiskové konferenci před zářijovým reprezentačním srazem
Dovolenkář Nedvěd
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem
Pavel Nedvěd se stal novým generálním manažerem fotbalové reprezentace
David Trunda s Pavlem Nedvědem
Pavel Nedvěd se stal novým generálním manažerem fotbalové reprezentace
Nový manažer reprezentace
Pavel Nedvěd si vyzvedává vstupní kartu
Pavel Nedvěd míří na Strahov
Nedvěd se hlásí na Strahově
Dara má pro úsměv extra důvod - bude s Pavlem více času!

Podvodník, který s námi ani naším hrdinou nemá nic společného!

Fotbalový klub FK Skalná hrající I. A třídu se ostře obul do politika Jiřího Nedvěda (43) z hnutí Stačilo!, který si na jeho hřišti natočil předvolební spot a dokonce propojil své jméno se slavným jmenovcem Pavlem Nedvědem (53)!

Nejlepší tuzemský fotbalista historie právě ze Skalné u Chebu vyrazil ke své zářné kariéře. „Distancujeme se od jeho příspěvku. Jmenovaný natáčel v našem areálu bez našeho vědomí a souhlasu, proti čemuž se velmi důrazně ohrazujeme a zvažujeme následné právní kroky,“ znělo stanovisko klubu. V úterý už filuta, jinak místopředseda Sociální demokracie, svůj příspěvek s omluvou stáhl.

