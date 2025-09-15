Legendární fotbalista Nedvěd prozradil svůj největší strach a... Vyznal se Daře i její dceři!
Kolem manažera české fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda (53) a jeho snoubenky Dary Rolins (52) bylo před pár týdny poměrně rušno, když »Grande Paola« načapali fotografové při odchodu do bytu ve společnost jiné ženy. Pavel teď ale pověděl pár slov webu Čas.sk a jak se zdá, láska slavné dvojici ve vztahu stále jen kvete...
Slovenskému portálu Čas.sk Pavel Nedvěd povídal například o tom, jaké největší obavy ve svém životě má. „Bojím se všeobecně nemoci. Nejen, že bych měl onemocnět já, ale také mí nejbližší. Z toho mám opravdu největší strach,“ popsal Pavel, který také prozradil, koho a co má vůbec nejraději. „Určitě své rodiče, děti, lásku svého života Darinku, její dceru Lauru a vlastně celou její rodinu. To jsou lidé, které mám nejraději. A pak je tady také fotbal, bez kterého si neumím představit svůj život. Dělám ho velmi rád, stále jsem v něm aktivní a naprosto ho miluji,“ vyznal se Nedvěd, který si za svou kariéru vydělal obrovské jmění.
Slovenský web se bývalé hvězdy Juventusu také zeptal, jestli má nějaké sny. „Vždy jsem se snažil si je plnit. Teď máme s Darinkou i nějaké společné sny, které se nám už také plní. Myslím, že sním o krásném životě, který dnes už máme a nechci nic zakřiknout. Chci jen, aby to pokračovalo dále,“ pravil.
Při dotazu na to, s kým by vyrazil na večeři, vzpomněl rodák z Chebu svého zesnulého blízkého přítele. „Ten, kdo mi stále moc chybí, je můj italský manažer Mino Riola, který odešel do nebe velmi mladý. Měl jen 54 let. S ním bych si dnes velmi rád pokecal při dobré večeři,“ uzavřel Pavel.