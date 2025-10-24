Patálie tenistky Valentové po návratu z Japonska: Ztracená trofej!
S japonskou precizností zabalená trofej z porcelánu za druhé místo na turnaji v Ósace odcestovala jinam než její právoplatná držitelka Tereza Valentová (18).
Talentovaná česká tenistka přicestovala do Prahy bez své výslužky! „Dělala jsem si srandu, že mi ji ztratil pan trenér. Ale ne, prostě nedorazila. Zůstala někde po cestě,“ brala patálii s humorem Valentová, která nestačila jen ve finále na Fernandezovou a posunula se na senzační 57. místo v žebříčku WTA.
