Patálie tenistky Valentové po návratu z Japonska: Ztracená trofej!

Autor: vav
Se zabalenou trofejí se Terka pomazlila jen na kurtu.
Tereza si japonskou jízdu užila.
Tereza Valentová na turnaji v Ósace
Česká tenistka Tereza Valentová na tiskové konferenci ke své úspěšné sezoně
S japonskou precizností zabalená trofej z porcelánu za druhé místo na turnaji v Ósace odcestovala jinam než její právoplatná držitelka Tereza Valentová (18).

Talentovaná česká tenistka přicestovala do Prahy bez své výslužky! „Dělala jsem si srandu, že mi ji ztratil pan trenér. Ale ne, prostě nedorazila. Zůstala někde po cestě,“ brala patálii s humorem Valentová, která nestačila jen ve finále na Fernandezovou a posunula se na senzační 57. místo v žebříčku WTA.

Témata:  blesksportPrahaJaponskoŽenská tenisová asociaceÓsakatenistaTereza Valentová

