Wayne Gretzky na Slovensku kvůli byznysu: Pařba? Nejsem nejmladší!
Slovenské národní povstání! »Bratia« nadšeně vítali chlebem a solí nejslavnějšího hokejistu všech dob Waynea Gretzkého (64). Bylo i něco ostřejšího?!
Stará tržnice v centru Bratislavy praskala ve švech. Byznysová konference Slovenské spořitelny vyvrcholila právě vystoupením slavného Kanaďana, po němž šíleli fanoušci. Slovákům se podařilo nalákat bývalého útočníka s číslem 99, který v NHL stanovil patrně nesmazatelný rekord 2857 bodů za 894 gólů a 1963 přihrávek. Gretzky tak mluvil na stejném pódiu jako úspěšní podnikatelé či exprezidentka Čaputová.
„Kvalita něco stojí,“ ušklíbali se organizátoři, aniž by prozradili výši Wayneova honoráře. »The Great One« během rozhovoru s populárním českým moderátorem Danielem Stachem překvapivě neřekl ani ň o tom, jak spoluvlastnil klub Phoenix Coyotes, jak kupoval šampiony koňských dostihů či jak v Torontu měl restauraci, kde se dělaly i pirožky podle receptu babičky z Ukrajiny.
Nebo jak loni krachnul byznys v Česku s pamětními bankovkami, do něhož ho »uvrtal« Jaromír Jágr (53). Gretzky tak nejvíc pobavil, když líčil historku ze středeční večeře se slovenským kanonýrem Mariánem Gáboríkem (43). „Jaká byla pařba? No klidná! Bylo to trochu jiné než před čtyřiceti lety. Přece jen už mám svůj věk,“ smál se dědeček sedmi vnoučat, jehož do Bratislavy doprovodil syn Ty (35).