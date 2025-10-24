Sparta přišla o body. Nehrajeme 60 minut, smutní Raška. Varům pomohl „vychcaný“ nájezd
Po zápase se zavřeli v kabině s trenéry i se sportovním vedením klubu a měli si co vysvětlovat. Sparťané v Karlových Varech ztratili zkraje třetí třetiny vedení a nakonec padli 3:4 po nájezdech. „Největší chyba byla ve třetí třetině, tam jsme zaspali a na pět nebo sedm minut přestali hrát. Pak už to bylo těžké,“ litoval hostující útočník Adam Raška. Po návratu ze zámoří se v extralize trefil poprvé.
Nejdřív David Němeček, po něm Michal Řepík. Sparta v Karlových Varech čtyřikrát čelila soupeřově přesilovce, dvakrát se při ní radovala z gólu. Díky trefě Němečka Pražané otočili nepříznivý vývoj na začátku druhé třetiny. „To se stane, led nebyl úplně ideální. V kluky máme plnou důvěru a je to hokej. Jedeme dál. Minulý zápas nám přesilovky vyšly, teď ne. To se stane,“ zastával se spoluhráčů obránce Energie Josef Myšák.
Ve třetí třetině první extraligovou trefou srovnal vývoj zápasu a David Šťastný znovu postrčil k vítězství domácí. Sparta mohla podruhé v řadě doplatit na výpadek ve třetí třetině. Alespoň bod jí tentokrát zajistil v dalším oslabení Řepík. „Plusový bod pro nás, že jsme vyrovnali zpátky. Ale kdybychom hráli celých šedesát minut, jak máme, bereme tři body,“ hodnotil Raška.
Z čeho podle něj plynou výpadky Pražanů v závěrečných třetinách? „Na to vám nedokážu odpovědět. Nehrajeme šedesát minut tak, jak máme. Jakmile začneme hrát šedesát minut, začneme vyhrávat,“ krčil rameny.
Se spoluhráči mohl urvat vedení na svoji stranu už v první části, kdy Tomáš Hyka pohotově dometl puk z brankoviště do sítě. Domácí trenér Pavel Patera ale kontroval trenérskou výzvou a sudí po přezkoumání videa gól neuznali. Pavel Kousal strčil Haraldse Egleho do brankáře, takže Dominik Frodl nemohl zasáhnout.
„Byl by to gól navíc, s technologií, co tady máme, je důležité toho využít. Za mě to nebyl gól a jsem rád, že jsme to využili a rozhodčí to foukli na naši stranu,“ pochvaloval si Myšák. „Samozřejmě jsme gól chtěli. Navíc kdyby si vzali challenge a uznali by ho, měli bychom ještě přesilovku. Bohužel to neuznali a my šlapali dál. Pak to nevyšlo,“ litoval jeho protějšek Raška.
V rozhodujících nájezdech už kralovali domácí hokejisté. Prosadili se Petr Tomek, Matteo Kočí i Ondřej Beránek. Haralds Egle navíc trefil tyč. Ze Sparty odpověděl pouze Roman Horák. „Radost na to koukat ze střídačky. Frodo výborný i všichni kluci. Egle dal tyčku, takže jsme byli skoro stoprocentní. Paráda,“ usmíval se Myšák.
Za zmínku stál zejména chytrý oblouček dalšího beka Kočího. „To bylo výborné. On je takový vychcaný. Nezdá se, ale je strašně šikovný. Trenéři mu věřili a jsem strašně rád, že to proměnil,“ popisoval Myšák.
Energie dvoubodovou výhru uvítala. Z posledních šesti zápasů se radovala jen jednou a další body do tabulky už potřebovala. „Určitě dva body bereme, nebudeme chamtiví. Sparta je výborný soupeř, mají skvělé hráče. Zvládli jsme to proti nim obrátit ve třetí třetině, to je suprové. Musíme si toho vážit,“ velel urostlý obránce.
Pražský klub mezitím dost možná doplatil na náročný program. V neděli hrál s Kometou, v úterý s Třincem a ve středu s Vítkovicemi. Výsledkem náročného čtyřboje je šest bodů do tabulky. „Je to namáhavé. Hráli jsme zápas back to back, pak jsme měli malinký trénink, spíš volno. Nemáme se na co vymlouvat. Je čistě naše vina, že jsme neudrželi výsledek, prohráli třetí třetinu a tím zápas. Sice na nájezdy, ale bohužel…“ kroutil hlavou Raška.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž