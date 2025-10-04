Procházka ve městě hříchu: Nabančí válečníkovi?
Nejlepší MMA bojovník u nás Jiří Procházka (32) se v Las Vegas chystá na duel s Khalilem Rountreem juniorem (35).
V pátek si oba s respektem poprvé pohlédli do očí. Čech ví, že pokud chce v UFC usilovat o titul v polotěžké váze, byl by hřích ve městě hříchu prohrát. „Viděl jsem nějaké svoje i jeho soupeře a říkal jsem si: Člověče, on ještě nikdy nečelil někomu, jako jsem já,“ řekl BJP. Nabančí v noci na neděli potetovanému rošťákovi s přezdívkou »Válečný kůň«?