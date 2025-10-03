Dámy a pánové: Procházka verze 2.0. Samuraj se před bojem baví, naplní roli favorita
KOMENTÁŘ MARIÁNA ŠUSTRA PŘÍMO Z LAS VEGAS | Nejen fyzicky, ale i mentálně se Jiří Procházka jeví být v životní formě. Během závěrečných tréninků, na nichž naproti standardům ještě spáruje, překypuje energií a dravostí. Byť se jedná převážně o drily a nácviky, v dvaatřicetiletém bijci se probouzí predátor a jeho tým má co dělat, aby jej udržel na uzdě.
Sám Samuraj ale mluví o trpělivosti a kontrole, se kterou jde do zápasu s Khalilem Rountreem Jr. Z jeho slov jde jasně cítit, že si uvědomuje hrozbu amerického knockoutera. „Kreativitu držím na vodítku,“ říká Procházka, co si většina expertů i fanoušků dlouho přála slyšet.
Největší změna je ale v náladě či auře, která z něho po celý týden v rozpáleném Las Vegas vyzařuje. Při dřívějších startech na UFC bojovník z Hostěradic působil zamlkle, uzavřeně, a třebaže i v tentokrát je na něm zjevná neochvějná soustředěnost na svůj úkol, úsměvy a vtípky v zákulisí odhaluje, že se baví. Jako by byl zase tím mladým rváčem, který prožívá největší štěstí, když se přestřeluje v kleci.
K optimismu před klíčovým duelem přispívá taky svorná spokojenost trenérského týmu. Skoro až s úlevou si kouči pochvalují, že se jejich svěřenec během uplynulé dvouměsíční přípravy nemusel potýkat s žádnými významnými zdravotními trably. Nově navíc Procházka strávil celý kemp v jedné tělocvičně, kam si zval sparingpartnery.
Jednotný tým, zodpovědnější přístup k boji, výrazně lepší zdravotní stav i nově nalezený balanc mezi profesionální koncentrací a pohodovou náladou. Veselý Samuraj v nedělních ranních hodinách naplní roli favorita.