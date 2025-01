Procházka o trashtalku: Nejsem splachovací. Hill je nevyzrálý fracek

Tvrdé K.O. ukončilo palbu urážek na internetu. Jiří Procházka v neděli udolal rivala Jamahala Hilla, který si o vzájemný zápas říkal přes tři roky. V posledních dvou letech začal Američan výzvy a trashtalk přiostřovat, až se k boji skutečně domohl. Když ale přišlo na osobní setkání, urážení se překvapivě zdržel, naopak jednal s respektem. Dvojí tvář, kterou tak Hill ukázal, Procházka po boji neocenil.

„Alex Pereira tě sestřelil tak tvrdě, že ti z toho spadl culíček na stranu. Přichystej si ho do LA, já ti tam tu sračku taky pošlu do strany,“ pálil Hill do českého Samuraje ještě pár týdnů před vzájemným zápasem. „Ty jsi chlap, který dostává na prdel pokaždé, co vleze do klece. Vyhráváš jen proto, že hodně sneseš, tví soupeři se unaví a začnou dělat hloupá rozhodnutí. Za to já dominuji,“ pokračoval.

Při otázce na případnou satisfakci po poražení takto velkohubého rivala se Procházka pousmál. „Minimálně z mého pocitu jsem zápasu dominoval, měl jsem navrch i ve vzájemných výměnách,“ podotkl s připomínkou jednoho z Hillových známých výroků. „Nebudu to nějak velebit, jen ale připomenu, ať si soupeři stojí za svým slovem před zápasem a mluví tak, aby se za něj dokázali postavit i po zápase,“ dodal.

Procházka doručil nejvyspělejší výkon kariéry a vyzval Pereiru. Dostane titulový boj? | První dojem Video se připravuje ...

Nicméně českému ranaři nešlo tolik o rozdíl predikcí a skutečného dění v kleci, nýbrž o chování mimo ni. „Dva roky měl kecy, plácal blbosti. Když jsme se potkali v UFC Performance Institutu nebo zákulisí před zápasem, vždy mě zdravil a byl úplně v pohodě. To se pak na něj nemohu dívat úplně čistě, pokud takto mluví na internetu a tváří tvář je úplně jiný,“ kroutil Procházka hlavou a uvedl srovnání se svým dvojnásobným přemožitelem, šampionem UFC. „Takový Pereira mlčí, řekne jen „Chama“ (v překladu: Pojďme!). Je tvrdý, nekompromisní, dává strohé, jasné a neosobně mířené odpovědi. To je za mě pan zápasník,“ řekl uznale.

„Přijde mi, že žijeme v době, kdy na sebe lidé chtějí strhávat co nejvíc pozornosti, a pak je nezajímají dopady jejich slov a činů. Já nejsem splachovací, nezapomínám. Hilla beru jako nevyzrálýho fracka, třebaže je starší než já. Něco plácne a nestojí si za tím,“ řekl Čech a kvapem dodal: „Nechci na něj nijak osobně utočit. Jen říkám fakta, tak to zkrátka je.“

Procházkova nespokojenost s prázdným trashtalkem se zřejmě netýká jen Hilla. Podobně ostře o soupeřích mluví i světová jednička Magomed Ankalajev.

„Chci, aby byli soupeři stejní před bojem i po něm. Ne, že na sebe budeme blít všechno možné a po zápase se budeme plácat po ramenou a říkat, že jsme to tak vlastně vůbec nemysleli. Jsou snad děti? Pokud jsi muž, stojíš si za svým slovem,“ líčil Procházka.

Mnozí bojovníci i světoví šampioni po vyvrcholení rivalit říkají, že je trashtalk a znechucení nad soupeřem hraničící s nenávistí hnalo vpřed v tréninku k těm nejlepším výkonům. „Rád bych to v sobě cítil, ale tentokrát to ve mně nebylo,“ uvedl Samuraj. „Během přípravy na Rakiče mi jeho kecy hrozně dodávaly zápal a pohon v tréninku. Je to podobné, jako když na vás bučí hala. Žene vás to dopředu. Máte nějaký odpor, proti kterému můžete bojovat. Na druhou stranu v sobě pak nemáte tu pravou prázdnotu, kterou v boji potřebujete,“ vysvětlil.

Nenávist či trashtalk ani v nejbližších měsících Procházku hnát nebudou. Domáhá se totiž třetího duelu s Pereirou, se kterým se vzájemně velice respektují. K velkohubým projevům mají daleko také další možní soupeři českého ranaře, Khalil Rountree Jr. nebo Jan Blachowicz.