Insideři před UFC věří Procházkovi: Američan nebude stíhat, ke K.O. mu ale stačí jedna rána
Nejočekávanější bitva UFC 320 v Las Vegas se blíží. Na turnaji hvězd a šampionů vyčnívá střet dvou elitních postojářů z top pětky polotěžké divize. Jiří Procházka, urputný finišer se zdánlivě chaotickým stylem, se postaví ortodoxnímu thaiboxerovi Khalilu Rountreemu Jr. Padne Američan pod salvou úderů, nebo zvládne zasadit brutální kontr? Jaký průběh zápasu předpovídají české a slovenské hvězdy MMA.
Hlavně pozor na kopy!
André Reinders, trenér největšího českého MMA týmu
Zápas s Khalilem Rountreem bude pro Jirku nebezpečnější než ten potencionální s Magomedem Ankalaevem. Američan totiž vyčnívá brutálními útoky v postoji. Tvrdé kopy, úder se silou K.O., tlačivý styl. To je hodně nebezpečná kombinace. Jirka musí sázet na pohyb a ostřelování dlouhými údery. Rozhodně si nemůže nechat vnutit Rountreeho tempo. Od začátku musí vyvíjet tlak, aby byl soupeř pořád na zadní noze. Tím se bude Američanovi hůř kopat a riziko předpokládaného útoku na přední nohu se výrazně sníží. Právě hrozbu nízkých kopů Jirka a jeho tým určitě nepodcenili a připravili se na ni. Všechny kopy na přední nohu asi neubrání, přesto si ale prosadí svou hru, dostane Rountreeho pod tlak a rozstřílí ho dlouhými kombinacemi úderů.
Samurajovi pomůže wrestling
Daniel Škvor, bývalý mistr světa kickboxu
Předpokládám, že si Jirka postaví strategii na pohybu. Bude kombinovat, naznačovat a hledat prostor pro tvrdou bombu, kterou Khalila Rountreeho dostane do problému. To on umí. Pokud se Jirkovi podaří jím otřást, chytne se šance, spustí absolutní útok a finišuje ho. Zatímco Samuraj bude měnit střehy, ukročovat do stran a chystat výpady vpřed, Khalil bude stabilní na nohou, rezervovaný v pohybu a zkusí všechny útoky oplácet kombinacemi z místa. Jirkovi může hodně zatopit. Je to opravdový tvrďák, snese extrémní bomby a umí vracet. Jirka nesmí podcenit obranu a dělat nějaké kraviny. Obzvlášť na startu musí být ostražitý. Pomoct mu může zapojení wrestlingu. Tím nemyslím, že by Jirka musel nutně Rountreeho tahat na zemi. Překvapil by ho ale a rozbil mu jeho pevnou obranu. Naznačením hodu na zem si může připravit nějakou knockoutovou kombinaci.
Bitka je příliš nebezpečný scénář
David Dvořák, veterán UFC, bojovník Oktagonu
Khalil Rountree má v rukách dynamity, na K.O. mu stačí jediná rána. Často působí staticky, je v pevné obraně. Útočí z ní ale bleskovými přískoky. A právě na ty si musí Jirka dát největší pozor. Jirka naproti tomu umí skvěle pracovat z dlouhé vzdálenosti a rozebírat si soupeře direkty a vycukáváním. Trpělivě na distanc si může vybírat jednotlivé rány, až si najde ten knockoutový. Hlavně, ať se nenechá strhnout do bitky! Vím, že Jirka čas od času ztratí hlavu a rozjede salvu bomb. Přestřelka proti Rountreemu je pro něj však nebezpečný scénář. Ano, on pověstný chaos potřebuje, musí se ale při něm hodně pohybovat, nezůstat na místě, kde by byl snazším terčem. Tipuji, že se Jirkovi podaří další K.O., a to z boxerské kombinace po úhybu.
Američan nebude stíhat
Pavel Salčák, bývalý bojovník Oktagonu a reprezentant
Khalil Rountree v posledních zápasech ukazuje rostoucí kvalitu a odolnost. Proti tehdejšímu šampionovi Alexi Pereirovi předvedl velice srdnatý výkon, a byť prohrál, zanechal dojem, že ještě do titulového dění v divizi promluví. Pro Jiřího bude druhým nejtěžším soupeřem právě po Brazilci Pereirovi. Jiří rozhodně musí uplatnit svůj unikátní pohyb. Tím je obrovsky nečitelný pro kohokoliv ve světové špičce. Statičtější postojář Rountree, který je sice pevný jako špalek, nebude schopen Jirkův rébus rozklíčovat a ani nebude stíhat jeho frekvenci úderů a různých naznačování. A přesně touto cestou si český borec dojde pro vítězství. Vším tím atypický pohybem Rountreemu zaměstná hlavu a postupně ho udolá stále větší kumulací ran. Určitě nepočítejte s žádnou rychlovkou. Rountree snese velké bomby. Finiš padne až ve třetím kole.
Procházkova výhoda? Neustálý vývoj
Martin Buday, veterán UFC, bojovník Oktagonu
Očekávám demolici a dominanci v Jirkově podání. Rountree zkrátka neustojí jeho tlačivý styl, nemyslím si ani, že by si do něj dokázal načasovat nebo připravit nějaký výrazný protiútok. Na to je Jirka až příliš nepředvídatelný. Různě kombinuje kopy, údery, otočky nebo naskočené výpady. Má hodně široký arsenál. Zároveň netvrdím, že to bude snadný zápas. Rountree je hodně kvalitní a disponuje hodně silnými ránami. V Jirkův prospěch ale hraje taky to, jak se neustále posouvá a vyvíjí. Výrazné změny jsme přeci viděli už v jeho posledním zápase. Je ale tak velký profesionál, že v onom vývoji dál pokračuje a zkouší zařadit nové věci.
Rountree bude hrozit v 1. kole
Samuel Krištofič, bývalý šampion Oktagonu
Procházka versus Rountree je podle mě nejatraktivnějším zápasem na už tak nabitém turnaji UFC 320. Rountree je velice nebezpečný bijec, finišer, který zvládá delší akční souboje, v nichž si sáhne na dno, a přesto zvítězí. Bude to, jak se říká, nahoru dolů. Rountree vstoupí do zápasu dobře, energicky, bude trefovat přiskočené kombinace. V prvním kole bude určitě nejnebezpečnější. Jirka ho ale zvládne porazit v jeho zběsilém tempu, které dokáže dlouho držet. Očekávám, že se mu podaří taky ukončení před limitem. Když se totiž dostane do šance, už ji nepustí a soupeře uloví.
Pokaždé, kdy jde vpřed s rukama dole, Jirka podstupuje riziko. Určitě ho ale nevybízím, aby to měnil. S tímto stylem boje dosáhl na titul UFC. Protože má ruce dole, může dávat rány nečitelně z různých úhlů. I to bude na Rountreeho platit.
Mentální tlak Američana zlomí
Ronald Paradeiser, bývalý šampion Oktagonu
Sleduju Rountreeho na sociálních sítích a jde vidět, že je ve skvělé formě. Trénoval v elitních amerických i thajských týmech. Přesto si nemyslím, že bude Jirkovi stačit. Ten totiž v kleci vyvíjí tak extrémně fyzický a mentální tlak, až jej zlomí. Američan prostě Jirkův chaos neustojí. Kombinace kopů, naskočených kolen, loktů z otočky. Zahltí ho. První polovinu Rountree ještě přežije a snad bude i hrozit. Od sedmé, osmé minuty ale podlehne chaosu, ve kterém se vyzná jen Jirka. Čech je navíc pokaždé výborně kondičně připravený a dokáže nejen držet tempo, ale taky ho stupňovat. Ve třetím kole Jiří zasype Rountreeho spoustou ran, až rozhodčí ukončí zápas na technické K.O.