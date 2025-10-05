UFC 320: Procházka zhasl soka po KO! Chce Pereiru. Na život a na smrt, vzkázal
To bylo něco! Český MMA zápasník Jiří Procházka se v Las Vegas na UFC 320 prakticky nemohl dostat do boje, ale v posledním třetím kole rozjel neuvěřitelné tempo a nápor. Všechno skončilo tím, že u pletiva složil soupeře Khalila Rountreeho Jr. k zemi po brutálním levém háku. Obrat jako z pekla. Český bijec se tak výkonem přihlásil o titulový zápas. Přiznal, že dvě kola pro něj byla příliš lehká, a tak se nedokázal hlavou dostat do bitvy. Nyní chce proto třetí zápas s Alexem Pereirou. Dění v zámoří sledoval přímo v Las Vegas redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 5. října 2025
Jiří Procházka získal bonus 100 tisic dolarů (asi dva miliony korun)! Padesát si vysloužil za zápas večera a druhou polovinu za nejlepší výkon.
Okamžitě po hlavním zápase se pro UFC vyjádřil Jiří Procházka: „Žiju pořád příběhem s Alexem Pereirou. Ankalaev mě štval na twitteru, každý ví, že ho nemám rád, psal o mně sračky. Ale jsem rád, že Alex vyhrál. Možná mi nevěříte, ale já najdu cestu do třetího zápasu s Alexem. V boji s Ankalaevem vytvářel tlak, a já ho potřebuju pro sebe, pak pracuju nejlépe. To jsem poznal s Khalilem. Musím přijmout sám sebe, pracovat a přejít přes Alexe. Zápasil jsem s Gloverem Teixeirou, nedávno s námi mluvil, byl milý. Proto jsem si i přál, aby Alex (jeho svěřenec) získal pás. A to se stalo. Je největší překážkou přede mnou, pokud by mi ho dali, bylo by to na život a na smrt.“
Podle informací z místa, které přináší redaktor Marián Šustr, nenechají Jiřího Procházku vstoupit do klece. Nebude tak moci napřímo vyzvat Alexe Pereiru.
Debaty jsou u konce. Alex Pereira nevyhořel, ale naopak vzplál. Do nenáviděného soka Magomeda Ankalaeva se rozběhl hned v první sekundě a jen pár chvil poté ho sestřelil pravým hákem a ubil na zemi. Jiří Procházka už čeká na možnou reakci. Po boji se usmíval.
Velký pozor. Český bojovník Jiří Procházka už čeká u klece před hlavním zápasem ve své polotěžké váze mezi úřadujícím šampionem Magomedem Ankalajevem a dvojnásobým přemožitelem Čecha Alexem Pereirou. Vypadá to, že by si mohl říct o vítěze.
Jiří Procházka bude mít tiskovou konferenci až po hlavním zápase Magomeda Ankalaeva a Alexe Pereiry, aby mohl reagovat na výsledek. Ve Vegas při tom bude redaktor Marián Šustr.
Rozhodující kombinace Jiřího Procházky:
Reakce světových zápasníků na obrat Jiřího Procházky na sebe nenechaly dlouho čekat. V údivu zůstali Diego Lopes, Michael Chandler nebo Kamaru Usman, dlouholetý šampion veltrové váhy. „Jiří je blázen,“ napsal někdejší král UFC.
První slova Jiřího Procházky po efektním vítězství. „Chtěl bych pokaždé ukázat krůček nahoru, ale cítil jsem, že potřebuju projít krvavým bojem. Jak říkal soupeř, bylo to nezbytné, abych to opravdu chtěl a našel cestu k vítězství.“
Samuraj Procházka se chytl tempa v závěrečném kole a začal hon, který končí brutálním KO. Hned po výhře pozdravil Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku. Podal mu ruku.
JE KONEC! Jiří Procházka otočil zdánlivě ztracený zápas. Khalil Rountree leží na zemi, protože u pletiva schytal smrtící kombinaci. Čech slaví s vlajkou.
To je jako v hospodě. Oba borci ve vyčerpání stojí u sebe a rozdávají tvrdé lokty...
Rountreemu se podařilo svázat boj na pletivu, to momentálně hraje v jeho prospěch. Ale nápor Procházky je neúprosný. Potřebuje zápas ukončit...