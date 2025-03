Procházkova cesta k pásu UFC: kdo mu stojí v cestě? Nebyl by favoritem, míní expert

Ankalaev bojoval na jistotu, bodoval, ale výrazně se prosadit nedokázal. Neatraktivita utkání však přesto padá na hlavu Pereirovi, který krom častých kopů na nohy nijak neútočil a nedařilo se mu ani kontrovat boxingem, což byla vždy jeho devíza.

„Kdyby proti Procházkovi nastoupil Pereira v takovém rozpoložení, jako teď v sobotu, a dělal toho tak málo, prohrál by. Porovnání jejich posledních výkonů mluví jasně, Procházka by byl favorit. Pokud by měl ale stát proti Ankalaevovi v aktuální formě, šlo by o vyrovnanější zápas. V tomto scénáři bych opět spíše favorizoval českého bojovníka.

Rus by nešel po Procházkovi stejně jako po Pereirovi. Více by se snažil o takedowny a kontrolu na zemi. Jestliže by se mu to ale nevedlo, v postoji by také nijak drasticky neztrácel. Ankalaev má víc cest k vítězství, a proto představuje hůř rozluštitelnou skládačku. „Poatan“ je perfektní ve své doméně, ostatně si ji dokázal proti Procházkovi dvakrát prosadit. Plán B nebo C ale nemá.

Pokud v příštích měsících nadejde duel Procházka versus