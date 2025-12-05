Hrůzný pád lyžaře v Beaver Creeku: trenér v panice, nadějné zprávy z nemocnice
Další vítězství švýcarského fenoména Marco Odermatta při čtvrtečním sjezdu Světového poháru v Beaver Creeku zastínil ošklivý pád Slovince Roka Ažnoha, který po drsné nehodě ztratil vědomí a zůstal bezvládně ležet na trati. Z nemocnice naštěstí dorazily nadějné zprávy.
Ažnoh vyrazil na sjezdovku Birds of Prey s vysokým číslem 58. V horní části se solidně rozjel, pak ale v rychlosti přes sto kilometrů v hodině dostal smyk a nekontrolovaně vletěl do záchranné sítě. Přitom mu upadla helma a zůstal ležet.
„Nešťastný den v Americe. Samozřejmě především kvůli Rokově pádu. Poté jsme byli trochu v panice. Opravdu nechceme, aby to bylo něco vážného,“ hlásil pak na sociálních sítích Aleš Brezavšček, slovinský hlavní trenér rychlostních disciplín.
Podle prvních zpráv měl být zraněný dopraven do nemocnice v Denveru vrtulníkem, později však vyšlo najevo, že tam dorazil sanitkou a absolvoval řadu vyšetření. Slovinský tým oznámil, že vážné zranění neutrpěl.
„Je dobré, že po prvotním vyšetření není s jeho hlavou nic v nepořádku. Nyní budou pokračovat ve vyšetřeních a rentgenech hlavy i zbytku těla. Trochu ho bolí koleno, ale o tom zatím moc nevíme,“ uvedl Brezavšček.
V olympijské sezoně už se bohužel přihodilo několik karambolů. Už v září na tréninkovém kempu v chilské La Parvě utrpěl italský lyžař Matteo Franzoso při pádu zranění hlavy, kterým následně podlehl v nemocnici v Santiagu de Chile.
Těsně před startem sezony si Švýcarka Lara Gutová-Behramiová poranila koleno tak vážně, že přijde o celou sezonu, což v jejím případě může znamenat i konec kariéry.