Předplatné

Hrůzný pád lyžaře v Beaver Creeku: trenér v panice, nadějné zprávy z nemocnice

Slovinský lyžař Rok Ažnoh zažil v Beaver Creeku drsný pád
Slovinský lyžař Rok Ažnoh zažil v Beaver Creeku drsný pádZdroj: Profimedia
Závod v Beaver Creeku byl v závěru zhruba na dvacet minut přerušen kvůli hrozivě vypadající nehodě Roka Ažnoha
Závod v Beaver Creeku byl v závěru zhruba na dvacet minut přerušen kvůli hrozivě vypadající nehodě Roka Ažnoha
Slovinský lyžař Rok Ažnoh zažil v Beaver Creeku drsný pád
Slovinský lyžař Rok Ažnoh zažil v Beaver Creeku drsný pád
5
Fotogalerie
Martin Hašek
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Další vítězství švýcarského fenoména Marco Odermatta při čtvrtečním sjezdu Světového poháru v Beaver Creeku zastínil ošklivý pád Slovince Roka Ažnoha, který po drsné nehodě ztratil vědomí a zůstal bezvládně ležet na trati. Z nemocnice naštěstí dorazily nadějné zprávy.

Ažnoh vyrazil na sjezdovku Birds of Prey s vysokým číslem 58. V horní části se solidně rozjel, pak ale v rychlosti přes sto kilometrů v hodině dostal smyk a nekontrolovaně vletěl do záchranné sítě. Přitom mu upadla helma a zůstal ležet.

„Nešťastný den v Americe. Samozřejmě především kvůli Rokově pádu. Poté jsme byli trochu v panice. Opravdu nechceme, aby to bylo něco vážného,“ hlásil pak na sociálních sítích Aleš Brezavšček, slovinský hlavní trenér rychlostních disciplín.

Podle prvních zpráv měl být zraněný dopraven do nemocnice v Denveru vrtulníkem, později však vyšlo najevo, že tam dorazil sanitkou a absolvoval řadu vyšetření. Slovinský tým oznámil, že vážné zranění neutrpěl.

„Je dobré, že po prvotním vyšetření není s jeho hlavou nic v nepořádku. Nyní budou pokračovat ve vyšetřeních a rentgenech hlavy i zbytku těla. Trochu ho bolí koleno, ale o tom zatím moc nevíme,“ uvedl Brezavšček.

V olympijské sezoně už se bohužel přihodilo několik karambolů. Už v září na tréninkovém kempu v chilské La Parvě utrpěl italský lyžař Matteo Franzoso při pádu zranění hlavy, kterým následně podlehl v nemocnici v Santiagu de Chile.

Těsně před startem sezony si Švýcarka Lara Gutová-Behramiová poranila koleno tak vážně, že přijde o celou sezonu, což v jejím případě může znamenat i konec kariéry.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů