Sexy atletka Schmidtová: Přepadení v kině!

Autor: mib
Atletka Alica Schmidtová si vyrazila do kina. Film si ale moc neužila.
Německá atletka Alica Schmidtová je považována za nejkrásnější sportovkyni světa
Alica se musela podrobit dopingovému testu ve večerních hodinách.

Čert a dopingoví komisaři nikdy nespí! Německou běžkyni Alici Schmidtovou (26), která se pyšní neoficiálním titulem nejkrásnější atletky na zeměkouli, vyhmátli v biografu!

„Dopingová kontrola mi volala zrovna, když jsem byla v kině,“ oznámila více než pěti milionům instagramových fanoušků Němka, jež letos startovala i na Zlaté tretře v Ostravě. Přidala fotku s časem 21:53 a zkumavkami s odebranou krví.

Půlkařku zjevně zachránilo, že si v sále navzdory pravidlům nevypnula mobilní telefon. „Viděla jsem z filmu jen půl hodiny, naštěstí jsem si všimla toho hovoru. Vždycky volají anonymně, a když se do 30 minut neozvete, máte zmeškaný test,“ dodala Schmidtová. Za tři »áčka« následuje trest – a to by byl teprve horor!

