Sexy atletka Schmidtová: Přepadení v kině!
Čert a dopingoví komisaři nikdy nespí! Německou běžkyni Alici Schmidtovou (26), která se pyšní neoficiálním titulem nejkrásnější atletky na zeměkouli, vyhmátli v biografu!
„Dopingová kontrola mi volala zrovna, když jsem byla v kině,“ oznámila více než pěti milionům instagramových fanoušků Němka, jež letos startovala i na Zlaté tretře v Ostravě. Přidala fotku s časem 21:53 a zkumavkami s odebranou krví.
Půlkařku zjevně zachránilo, že si v sále navzdory pravidlům nevypnula mobilní telefon. „Viděla jsem z filmu jen půl hodiny, naštěstí jsem si všimla toho hovoru. Vždycky volají anonymně, a když se do 30 minut neozvete, máte zmeškaný test,“ dodala Schmidtová. Za tři »áčka« následuje trest – a to by byl teprve horor!