Nejkrásnější atletka v Ostravě. Je o ni velký zájem, ale ne kvůli výkonnosti

Na Instagramu z ní šílí skoro šest milionů fanoušků, což je čtyřikrát víc než kolik má hokejista Connor McDavid. Německá běžkyně Alica Schmidtová s pověstí nejkrásnější atletky světa své followery znovu přivede do Ostravy, kam se příští úterý vrátí na Zlatou tretru. Mezi hlavní hvězdy se přidá fenomenální překážkář Grant Holloway.

V zimě poprvé dorazila do Ostravy na mítink Czech Indoor Gala a způsobila podobné pozdvižení jako na loňské olympiádě, kde získala přezdívku Miss Paříž. Fanoušci po ní zvědavě pokukovali, a ve stísněném prostoru vítkovické haly se k ní bez problémů mohli dostat tak blízko, aby poprosili o selfíčko či autogram.

„Je o ni velký zájem, i když jsme si vědomi, že výkonnostně to možná není na té úrovni, aby si takovou publicitu zasloužila. Na druhou stranu je vidět, že ji lidi vnímají a na sociálních sítích sledují. Jsme rádi, že tady je,“ hlásil tehdy manažer mítinku Alfonz Juck.

Schmidtová tehdy ve své nové disciplíně na 800 metrů doběhla poslední, její návštěva v Ostravě však přesto účel splnila. Přilákala pozornost a atletka sama vytrvale pokračuje v tvrdé cestě vyzkoušet, kam až se může dostat.

„Nekoukej se na hodiny, ale dělej, co dělají,“ napsala Schmidtová na Instagram po svém únorovém závodě v Ostravě.

A sama stejně jako čas dál neúnavně běží dál. Díky svému působivému zevnějšku i nekončící sérii příspěvku na Instagramu zaujala 5,6 milionu lidí. Tolik příznivců na sociální síti nemá nejenom McDavid, ale ani nedávný hrdina finále Ligy mistrů Désiré Doué nebo světová tenisová jednička Jannik Sinner.

„Uvědomuju si, že mám hodně fanoušků, ale zároveň se chci naplno soustředit na atletiku,“ zdůrazňovala Schmidtová při únorové návštěvě Ostravy.

A své slovo drží. Většina jejích příspěvků na Instagramu se týká atletiky. Ukazuje lidem, jak trénuje, co prožívá v dřině na dráze i v posilovně. A do toho samozřejmě posílá spoustu svých kouzelných úsměvů.

Svou show přiveze do Ostravy zpátky na červnovou Zlatou tretru, kde si opět zaběhne osmisetmetrovou trať, které se začala po olympiádě naplno věnovat. A mezi fanoušky o ní jistě bude znovu velký zájem, ačkoli na slavném mítinku bude tentokrát výjimečná sestava hvězd.

Nově oznámeným esem je americký sprinter Grant Holloway, který je živou legendou běhu na 110 metrů překážek. Je trojnásobným mistrem světě a úřadujícím olympijským šampionem z Paříže. Jeho osobní rekord 12,81 sekundy je jen o setinu horší než světový rekord Ariese Merritta. V Ostravě už historický čas na překážkách padnul, v roce 2008 ho během Zlaté tretry výkonem 12,87 zaběhl Kubánec Dayron Robles.

Halloway? Stejný fenomén jako Bolt, říká Svoboda

„Velmi se těším na své první vystoupení v Ostravě. Vím, že mítink má bohatou tradici v překážkovém sprintu a zejména světový rekord z roku 2008. Slyšel jsem, že i diváci jsou skvělí, tak věřím, že budeme mít spolu skvělou zábavu. Už se nemohu dočkat,“ vzkázal Holloway,

V letní sezoně prohrál Holloway v posledních letech jediný velký závod – olympijské finále v Tokiu, kde ho porazil Jamajčan Hansle Parchment. V hale je ještě dominantnější. V závodech na 55 nebo 60 metrů překážek pod střechou nepohrál od svých šestnácti let. Vítěznou sérii drží už jedenáct sezon a 94 závodů. V zimě v Nankingu získal třetí titul halového mistra světa v řadě.

„Podle mého už je stejný fenomén jako Bolt,“ řekl o něm český národní rekordman Petr Svoboda.

Organizátoři už ohlásili účast fenomenálního švédského tyčkaře Mondo Duplantise či indického oštěpaře Níradže Čopry, který se po přechodu k trenérovi Janu Železnému utká s evropským šampionem Jakubem Vadlejchem. Na ženské čtvrtce se střetne Nizozenka Femke Bolová s Lurdes Glorií Manuel.

Největší hvězdy Zlaté tretry 2025 Níradž Čopra (Ind., oštěp) Mondo Duplantis (Švéd., tyč) Femke Bolová (Niz., 400 metrů) Grant Holloway (USA, 110 metrů překážek) Gout Gout (Austr., 200 metrů)

Dvoustovku si v Ostravě zaběhne australský supertalent Gout Gout. V koulařském sektoru se domácí medailista halových ME z Apeldoornu Tomáš Staněk muže těšit na skvělé italské duo. Leonardo Fabbri je mistr Evropy 2024 a vítěz Zlaté tretry 2024 (22,40 metru) a Zane Weir halovým mistrem Evropy 2023 a letošním lídrem evropských tabulek (21,84).

Oproti původním plánům Zlatou tretru nezdobí norský mílař Jakob Ingebrigtsen, který kvůli zranění achilovky odkládá start do sezony.

„Milí fanoušci v Ostravě, bohužel letos nebudu moci splnit svůj závazek a zúčastnit se Zlaté tretry. Jak víte, nedávno jsem se lehce zranil a v posledních týdnech jsem nemohl pořádně trénovat. Stav se sice zlepšuje, ale potřebuji ještě odložit svůj návrat do závodů a na dráhu se vrátím později během tohoto roku. Jsem si jistý, že mítink bude i tak skvělý a pokud to bude možné, velmi rád přijedu příští rok,“ vzkázal smutný Jakob Ingebrigtsen do Ostravy.

