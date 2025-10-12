Dostihové závodiště aneb Módní molo: Láska pod klobouky
Když se zamiluje kůň, je celkem ohraná písnička. Ale jakmile se zamiluje lidský pár a navíc do koňských závodů, to by si teprve Uhlíř se Svěrákem broukali...
„Na Pardubické jsme poprvé. A tak jsme nemohli jinak než se pořádně vyfiknout,“ mrkla žena v bílém kabátu a políbila svého milého. Pro oba šlo o výjimečnou událost. „Outfit jsem ale vybrala během chviličky,“ pochlubila se hrdě s tím, že výběr módní parády byl v ženských rukách.
Tradiční klobouky byly k vidění na každém kroku, od těch decentních s kytičkou a síťkou až po ty kovbojské. „Je to fajn, že dámy upouštějí uzdu. Některé klobouky jsou kreativní,“ chválila módní návrhářka Beáta Rajská. Posuďte sami ve fotogalerii.