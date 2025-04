Klobouky, pás šampiona, oslí uši i lopata. Hráči si v NHL předávají předměty při vítězném rituálu

Když Brad Richards před čtrnácti lety věnoval po vítězném zápase spoluhráči klobouček, neměl tušení, jakou tradici zakládá. Pořídil ho v roce 2011 během cesty New York Rangers do Švédska. „Tak nějak jsme rozhodli, co s ním budeme dál dělat. Broadwayský klobouk, jak jsme ho nazvali, si od té doby žije vlastním životem,“ líčil bývalý útočník pro The Athletic.