Boxerka Chalífová hvězdou týdne módy: Tak co, jsem žena?
Vykašlete se na moje hormony, mrkejte, jak jsem krásně ženská! Alžírská boxerská mužatka Imán Chalífová (26), která se už léta zoufale snaží přesvědčit svět, že je opravdu žena, je hvězdou pařížského týdne módy!
Před jeho zahájením se stala tváří kosmetické značky Belnco, aby pak dorazila na Fashion Week v hedvábném kostýmku na míru od Chanela, jehož cena se odhaduje na více než sto tisíc korun. Z první řady pak sledovala přehlídku dámské kolekce Chanel jaro/léto 2026.
„Módu miluji, ale s boxem jsem opravdu neskončila,“ popřela olympijská šampionka spekulace, že kvůli zavedení povinných testů pohlaví už boxovat nebude. Pomůže jí pařížská show k návratu do ringu?