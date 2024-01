Nový král českých hattricků. Pastrňák předčil Jágra, po řádění bral klobouk

Že má české eso s číslem 88 střelecké choutky, pocítilo Colorado už za 44 vteřin od úvodního buly. Bruins s Davidem Pastrňákem na ledě začali velice rychle operovat kolem Alexandra Georgijeva.

První snajprův výstřel z velkého úhlu se sice nedostal za záda ruského gólmana, díky přijatelnému odrazu a pomoci spoluhráčů Marchanda a Coyla se ovšem puk dostal zpět k „Pastovi“, který po otočce vypálil od pravého kruhu a vymetl horní růžek branky.

Na hlavní Pastrňákovu show si fanoušci v TD Garden sice museli počkat až do závěru zápasu, za více jak čtyři minuty od bleskové trefy tahouna Bruins ale dal o sobě vědět jiný člen z české kolonie v Bostonu. Jakub Lauko po naservírování od Morgana Geekieho uklidil puk do branky a připsal si první gól v sezoně. „Snažil jsem se hrát tvrdě poslední zápasy a těší mě, že se to vyplatilo. Jsem rád, že to šlo a tu opici jsem trochu dostal z mých zad,“ rozesmál chomutovský odchovanec novináře.

Laukův první gól v sezoně. Zakončil parádní akci Bostonu do prázdné branky Video se připravuje ...

Byť se Bruins podařilo v první třetině dostat do vedení 3:1, parta z Denveru točící se kolem hvězdného Nathana MacKinnona, který se v bodování NHL drží na druhém místě před Pastrňákem, se hnala za návratem do hry. Právě kanadský lídr snížil ve druhé dvacetiminutovce na 2:3. Třetí část bitvy a vlastně i celý zápas si ale pro sebe a pro Boston ukradl rodák z Havířova.

Pastrňák se nejprve v 58. minutě při přesilové hře vychytrale dostal za obranu Avalanche, aby si u branky parádně počkal na nahození Jakea DeBruska, které ještě geniálněji tečoval za Georgijeva. Paráda byla dokonána 22 vteřin před závěrečnou sirénou, kdy Colorado hrálo bez brankáře. Coyle v útočném pásmu od soupeřů vydoloval kotouč, jenž poslal na „Pastu“, který i díky nesobeckosti centra elitní lajny ukončil čekání na první sezonní hattrick. Poslední se datuje k 9. dubnu 2023.

Přitom podle svých slov mohl Pastrňák dát tři góly za zápas už dřív v probíhajícím ročníku. „Měl jsem tam pár příležitostí vstřelit hattrick. Bylo to trochu těžké, byl jsem přilepený na dvou gólech… takže bylo hezké dát první hattrick v sezoně,“ culil se po souboji s hvězdnými jmény, jako jsou vedle MacKinnona také Makar či Rantanen. „Je to samozřejmě výzva a dobrá motivace hrát proti nim,“ přidal Čech, jenž je nově nejlepším střelcem hattricků mezi krajany v NHL.

Po třetí Pastrňákově trefě proti Coloradu začali fanoušci na hřiště Bruins tradičně házet čepice. V hokeji je zcela běžné, že si autor hattricku jednu z nich rovnou vybere. Pro českého reprezentanta byla ovšem volba jasná. Jeden z diváků hodil na led klobouk, který hokejista pověstný svým netradičním módním stylem rád nosí.

„Ten klobouk mi byl vlastně odevzdán, ale bylo to docela pěkné. Dal by se i téměř nosit… Jen žertuji, tenhle je pěkný. Děkuji tomu, kdo ho tam hodil. Líbí se mi,“ radoval se Pastrňák z poděkování od fanoušků.

Šestnáctým třígólovým večírkem, kterým pod sebe dostal Jaromíra Jágra , ale s milníky nekončí. Pastrňák díky poslednímu představení nasázel hattrick včetně play off 12 různým týmům nejlepší hokejové ligy světa. Z aktivních hráčů jsou v tomto ohledu lepší pouze Alexander Ovečkin (18), Sidney Crosby a Jevgenij Malkin (oba 13).

Laukův první gól v sezoně. Zakončil parádní akci Bostonu do prázdné branky Video se připravuje ...

Boston Bruins Vše o klubu ZDE