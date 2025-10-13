Hrůza na závodech kousek od českých hranic: Závodník Sekowski uhořel v autě!
Auta a rychlost miloval, nakonec ho ale právě tahle láska připravila o život. Závodník Artur Sekowski (†40) měl v neděli během šampionátu na jihu Polska fatální nehodu, po které zemřel. Jeho navigátor byl s vážným zraněním přepraven do nemocnice.
Světem motosportu o víkendu otřásla krutá zpráva. V neděli krátce před polednem na závodech v polské Nise havaroval tamní jezdec Artur Sekowski. Jeho BMW mělo podle polských médií narazit do stromu a vůz následně vzplál. Zatímco navigátora Macieje Krzysika se podařilo z auta vyprostit a byl letecky transportován do nemocnice, Artura se zachránit nepodařilo a na místě zemřel.
Na záběrech z místa nehody je patrné, že se z vozu stala jedna velký ohnivá koule a evidentně se auto převrátilo na bok. Arturovu smrt později potvrdil i polský automobilový portál Kontra Moto.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Artur Sekowski zemřel při tragické nehodě během Rallye Nysa. Byl jedním z těch jezdců, které nebylo možné přehlédnout. Rychlý, nekompromisní, vždy jedoucí na hranici možností a zároveň plný vášně a se srdcem, které tlouklo pro motosport. Dnes svět rallye ztratil skutečného bojovníka,“ píše se v prohlášení.
O tom,že Artur pro motosport dýchal svědčí i obsah jeho sociálních sítí, kde se to hemžilo střípky ze závodů a záběry na jeho milované auto. To vše ale pravidelně prokládal obrázky s rodinou, na kterých je jeho partnerka a dvě malé děti.