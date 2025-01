Bitva proti přátelům, hlásí Poláci před duelem s Českem. X faktor Sabaté?

O defenzivně laděné remíze Česka v prvním utkání na šampionátu proti Švýcarsku jsme na webu iSport.cz informovali. Výsledek 17:17 toho příliš směrem k postupovému plánu nenapověděl, Češi by potřebovali zvládnout duel s Poláky. Jenže ti jsou na tom po prvním duelu ještě hůře. Padli totiž dle očekávání s favoritem skupiny z Německa 28:35.

„Víme, že zápasy proti Česku a Švýcarsku budou klíčové z hlediska postupu ze skupiny. Budou to pro nás nejdůležitější utkání na turnaji,“ řekl křídelník Arkadiusz Moryto, který na klubové úrovni hraje doma v Kielce. S polským velkoklubem byl dokonce dvakrát z posledních tří sezon ve finále Ligy mistrů.

Individuality jsou na straně Polska. Je to jednoznačně více házenkářská země než Česko. Pozor na hlavní hvězdu tohoto výběru, kterým je pořízek Kamil Syprzak z PSG. Je to vlastně jeden z posledních mohykánů dozvuků bronzu na MS 2015, kde se právě Češi objevili naposled. Syprzak byl navíc v roce 2022 vyhlášen nejlepším pivotem Ligy mistrů za uplynulou sezonu. Takové hráče na brankovišti postrádáme.

Tím, že v Polsku působí řada českých reprezentantů, je duel o něco pikantnější. Kouč Sabaté si udělal během let velmi dobré jméno v Plocku. Z hráčů pak házenkářský chlebíček u sousedů pojídají brankář Jan Hrdlička (Kalisz), střední spojka a nejlepší střelec Čechů proti Švýcarsku Lukáš Mořkovský (Zabrze), pravá spojka Tomáš Piroch (Wisla Plock) a pivot Daniel Režnický (Ostrovia).

Vzhledem k tomu, že drtivá většina polských reprezentantů hraje domácí soutěž, dojde na zajímavé souboje mnoha klubových spoluhráčů. A aby těch spojitostí nebylo málo, v maďarské Tatabanyi spolu hrají Matěj Havran a Damian Przytula.

X faktor Sabaté?

Poláci jsou si dobře vědomí výhody, kterou je Sabatého znalost jejich házenkářské mentality, ale chtějí ji otočit ve svůj prospěch.

„On hodně dbá na detaily. Myslím, že nás bude chtít podrobně zanalyzovat. Obrana Čechů je podobná té, kterou známe z Plocku. Připravíme se, víme co čekat. Mají dost špičkových hráčů, ale musíme se soustředit sami na sebe a věřit, že můžeme vyhrát. Můžeme totiž hrát ještě lépe než proti Německu. Prohra nás nezlomila,“ řekla odhodlaně další opora Poláků, gólman Adam Morawski. Ten jako jeden ze dvou reprezentantů hraje německou bundesligu. Hájí branku Melsungenu.

"Je to velmi důležitý den pro oba týmy. Myslím, že to bude také o vůli. Bude to vzrušující utkání. Říkal jsem už před turnajem, že Němci jsou favoritem, to je jasné. Ale pak jsou ve skupině tři velmi vyrovnané celky," nechal se slyšet v den zápas španělský trenér českého týmu.

Poláci jsou před utkáním s Českem sebevědomí. Na turnaj jeli po vydařené přípravě. V zápase s Německem byli favoritovi dlouho vyrovnaným sokem. Odpadli až v závěru. „Musíme prostě vyhrát. Češi v zápase se Švýcarskem předvedli velmi silnou obranu, ale připravíme něco speciálního! Fanoušci mohou očekávat, že budeme bojovat až do samého konce. Rozhodně se nevzdáme a budeme bojovat o každý míč,“ pronesl Piotr Jedraszczyk, který patří k méně zkušeným reprezentantům.

Sebedůvěra je jedna věc, ale už před odjezdem na turnaj polská parta avizovala, že pátek 17. ledna bude pro jejich případný úspěch na turnaji dnem D, aniž by tušili, jak dopadne duel s Německem, Poláci už předem chystali strategii na český tým. Bitva dvou blízkých světů o pokračování na MS začíná.