Česko – Polsko v TV: Kde sledovat zápas o 3. místo na MS ve volejbale živě?
Češi v semifinále nedokázali přejít přes silné Bulharsko, přesto zanechali pozitivní dojem a nyní budou bojovat o bronzovou medaili. V zápase o třetí místo se střetnou s Polskem, které v druhém semifinále nestačilo na Itálii. Utkání začíná v neděli v 8:30. Kde sledovat Česko – Polsko živě?
Česko vs. Polsko na MS ve volejbale 2025
Datum: neděle 28. září, 8:30
Dějiště: Mall of Asia, Pasay
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko - Polsko v TV?
Souboj Čechů o bronz na mistrovství světa ve volejbale, kde se střetnou s Polskem. Přímý přenos tohoto duelu vysílá stanice ČT sport a ČT sport Plus. Utkání startuje v neděli 28. září od 8:30.
K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Tipsport, Chance a Betano. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Zápas můžete sledovat online na webu iSport.cz.
H2H - vzájemné zápasy Česka a Polska
Česká volejbalová reprezentace se s Polskem utkala pouze třikrát. Všechny tři zápasy vyhrálo Polsko.
Datum
Zápas
Výsledek
31. 08. 23
Polsko - Česko
3:0
16. 09. 19
Polsko - Česko
3:0
14. 09. 11
Česko - Polsko
1:3