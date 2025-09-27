Předplatné

Česko – Polsko v TV: Kde sledovat zápas o 3. místo na MS ve volejbale živě?

Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii v boji o bronz na MS
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii v boji o bronz na MS
Čeští volejbalisté jsou poprvé v samostatné historii v boji o bronz na MS
Čeští volejbalisté jsou poprvé v boji o bronz
Čeští volejbalisté senzačně zdolali i Írán a na mistrovství světa si zahrají o medaile!
Otakar Plzák
Volejbal
Češi v semifinále nedokázali přejít přes silné Bulharsko, přesto zanechali pozitivní dojem a nyní budou bojovat o bronzovou medaili. V zápase o třetí místo se střetnou s Polskem, které v druhém semifinále nestačilo na Itálii. Utkání začíná v neděli v 8:30. Kde sledovat Česko – Polsko živě?

Česko vs. Polsko  na MS ve volejbale 2025

Datum: neděle 28. září, 8:30

Dějiště: Mall of Asia, Pasay

TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko - Polsko v TV?

Souboj Čechů o bronz na mistrovství světa ve volejbale, kde se střetnou s Polskem. Přímý přenos tohoto duelu vysílá stanice ČT sport a ČT sport Plus. Utkání startuje v neděli 28. září od 8:30.

K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Tipsport, Chance a Betano. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Zápas můžete sledovat online na webu iSport.cz.

H2H - vzájemné zápasy Česka a Polska

Česká volejbalová reprezentace se s Polskem utkala pouze třikrát. Všechny tři zápasy vyhrálo Polsko.

Datum

Zápas

Výsledek

31. 08. 23

Polsko - Česko

3:0

16. 09. 19

Polsko - Česko

3:0

14. 09. 11

Česko - Polsko

1:3

