Mrkva před Německem: Slyšel jsem, že se na nás moc netěší. Bude to bolet

Jak se vám zatím šampionát líbí?

„Hala v Herningu je na nejvyšší úrovni. Co jsem měl možnost se bavit s pár lidmi, tak i fanoušci jsou spokojení. Bydlíme v Silkeborgu, což je zhruba čtyřicet minut autobusem od Herningu. Máme hotel v centru městečka u takové říčky. Moc krásné prostředí. Organizace je taky skvělá. Dánové se chtějí předvést jako házenkářský národ.“

A co říkáte na formát turnajů ve většině kolektivních sportů, že se konají ve více zemích?

„Vzhledem k tomu, že se navyšuje počet účastníků na MS i na ME, tak je to zátěž na infrastrukturu a velké sousto pro jednotlivé země. Teď si to zkusili Němci při pořádání ME 2024 a zvládli to podle mě perfektně. Asi je to věc, která je nutná. Jestli je to tak správě, to nevím. Pokud vím, tak světové šampionáty na deset let dopředu se budou konat v Evropě. Je škoda, že když už by se tam člověk probojoval, tak neokusí nějakou tu exotiku typu Japonska nebo Argentiny.“

Zažil jste někdy v házené dvě takhle ubojované remízy ve dvou zápasech za sebou, jako to teď předvedli Češi na MS?

„Asi nikdy, to je pravda. Jedno mají ty zápasy společné. Je to naše skvělá obrana, která nás zdobí dlouhodobě. Je to pro nás jedině plus. Jsem rád, že si dokážeme udržet vlastně světový standard v defenzivě proti kvalitním soupeřům. Tlačí nás bota v útoku, ale máme dva body a žijeme. Mohly být čtyři, ale taky jsme mohli být na nule.“

Nepustit Švýcarsko a Polsko přes 20 branek, to je kumšt. Proč to ale tolik skřípe na útočné polovině?

„Těžko říct. Jako gólman tomu zase tolik nerozumím. Myslím si, že první poločas proti Polsku už snesl přísnější standardy. Dokázali jsme si vytvořit nějaké šance. Vyhnali jsme jejich gólmana Adama Morawského z brány. Poločas jsme vyhráli 12:9. Ve druhé půli pak nastoupí nervozita, ubývají síly. Nic konkrétnějšího vám asi nepovím.“

Postup je na dosah, půjde se o to snadněji do duelu s Německem?

„Rozdělil bych to do dvou rovin. Je fajn jít do takového utkání s vědomím, že když vše dopadne dle papírových předpokladů, tak postoupíme. Na druhou stranu je to prostě zápas s Německem na MS. Nic jiného než jít na doraz a za výhrou se nepočítá. Víme, že je to jeden z nejtěžších soupeřů na světě, ale co jsem tak slyšel, tak se sami Němci na ten zápas z hlediska naší obrany moc netěší. Vědí totiž, že je to bude bolet. Chceme uspět a užít si to.“

Po letech, kdy se Němcům tolik nedařilo, získali na LOH 2024 stříbro. Teď vyhlásili útok i na zlato. Lze na takový tým vůbec vymyslet účinný recept?

„Určitě to jde. Viděli jsme to v pátek, kdy Švýcaři tahali většinu zápasu za delší konec a jen díky Wolffovi v brance, který měl asi dvacet zákroků, byli Němci schopní to otočit. Jestli tedy někdo ukázal recept, byli to už Švýcaři. Až na tu koncovku utkání, která jim nevyšla. Co se týče toho vyhlašování cílů, oni Němci jsou sebevědomí, to všichni víme. Někdy to ale může svazovat ruce a nohy. Podle mě ještě nepředvedli všechny svoje koňské síly. Můžeme je pozlobit, třeba v jednom z deseti zápasů i porazit, uvidíme.“

Sledovali jste po utkání s Poláky zápas Německa se Švýcarskem, jehož výsledek byl pro vás hodně důležitý?

„Měli jsme po cestě na hotel v autobuse puštěný první poločas. Pak to vyšlo, že večeře byla o pauze, takže jsme sledovali i druhý poločas. Neříkám, že jsme měli obavy, ale bylo to hodně zajímavé utkání.“

Říkám si, že je to v něčem unikátní, že dokážete třeba Švýcary udržet na 17 gólech a oni pak prohánějí i Němce.

„Ono to bude asi tím, že naše obrana nepouští soupeře do tolika jasných příležitostí. Perfektně se vracíme. Nedostáváme góly po rychlých útocích. Myslím, že proti Polsku jsme snad dostali jeden, to je světová extratřída. Náš obranný styl sedí málokomu. Nalijme si ale čistého vína, protože my ani nejsme schopni na turnaji dvacet gólů vstřelit, a to už je k zamyšlení.“

Řekl jste o Němcích, že bývají mnohdy až moc sebevědomí. Může to být jejich slabina?

„Asi máte pravdu. Když pokoru přemůže možná až namyšlenost, tak slabší soupeři toho dokážou mnohdy využít. Když se pak outsider dostane do hry a drží opratě zápasu, je už kolikrát těžké se na něj dostat.“

Narazíte hned na tři spoluhráče z Kielu, ale hlavně na Andrease Wolffa, který je váš konkurent v brance. Je to motivace navíc se ukázat?

„Nijak větší ani menší, než v ostatních zápasech. Na toto téma už jsem párkrát odpovídal. Nevím, proč by to měla být větší motivace. Samozřejmě tím, že hraju nějakou dobu v Německu, může jít o výhodu, protože znám ty střelce, ale taky to výhoda být nemusí. Těším se, protože to bude zápas na MS s kvalitním soupeřem, s takovými se chceme poměřovat.“

Wolff vede řadu statistik bundesligy mezi brankáři, je to německá ikona typu Neuera ve fotbale. V létě budete odcházet do Lipska, jak byste to angažmá zhodnotil. Je to i tím, že jste po jeho příchodu z Polska nedostával tolik prostoru, kolik jste si přál?

„V této sezoně jsem měl nějaké zdravotní potíže. Jinak si na vytížení nemůžu stěžovat. Pokaždé když jsem se dostal do brány, tak jsem Kielu pomohl, což byl cíl pro celé tohle angažmá. Hodnotil bych to tam jen pozitivně. Poznal jsem legendy našeho sportu, jako jsou Domagoj Duvnjak nebo Niklas Landin. V mé první sezoně v Kielu jsme získali titul, na kterém jsem měl určitě podíl. Wolff vévodí statistikám, ale tak to je. Žádnou zášť necítím a cítit nebudu. Myslím si, že se mi to snaží dost lidí předhodit, ale nepovede se to. Moje chvíle v Kielu byly a já s tím nastavením vůbec neměl a nemám problém. Hraju v historicky nejlepším německém klubu, kde chytá německý reprezentant, tak to prostě je.“

V Kielu vás trénuje Filip Jícha. V Česku jej možná nedokážou docenit. Jak ho vnímají v Německu?

„Je to legenda hráčská a už i trenérská. Ono to souvisí v Česku s tím, že házená u nás není tak populární. Nemůžeme se na nás kvůli tomu zlobit. V házenkářských kruzích je pořád Filip nejlepší český házenkář historie. V tomto ohledu uznání má a mít bude. V Německu si ho pochopitelně váží, ale opravdu bychom srovnávali nesrovnatelné.“

Po sezoně přestupujete do Lipska. Rozhodlo i to, že se tam tvoří česká kolonie?

„Že přijde Tomáš Piroch, bylo jisté až potom, co já jim smlouvu podepsal. Přítomnost Matěje Klímy je velké plus. Nabídek jsem měl hodně, ale s Lipskem probíhala jednání rychle a nejkorektněji. S rodinou jsme se rozhodli, že to bude asi nejlepší. Bonusem je, že to bude blíže domů. Dcera bude mít blíž prarodiče.“

Pokud Švýcarsko nebude remizovat s Polskem, tak postoupíte, což by znamenalo další zápasy třeba s Dánskem či Itálií. Jaké jsou vyhlídky?

„Chceme odehrát tři kvalitní zápasy. Všichni víme, na jakém levelu hrají Dánové. Zápasy s Itálií a Tuniskem jsou zápasy, ve kterých bychom chtěli a měli uspět. S tím do toho půjdeme.“