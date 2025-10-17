Mamka Adamczyková zase na prkně: Olympiáda natěsno!

Autor: rau
Mamka Adamczyková zase na prkně
Samková (vlevo) s parťáky z nároďáku Janem Kubičíkem a Karolínou Hrůšovou.
Užije si ještě jednou olympijskou radost?
Eva na sobě maká. Syn má ale i v takových chvílích o zábavu postaráno.
Snowboardistka Eva Adamczyková
Sestra jí dělá au pair
Pochlubila se i výhledy na soustředění ve Francii.
Eva si natáčela první jízdu po porodu
Eva Adamczyková sportem žije.
Vesnička Saas-Fee leží v okrese Visp v kantonu Valais ve Švýcarsku. Právě tam se chystá na další zimní sezonu maminka ani ne ročního syna Kryštofa snowboardistka Eva Adamczyková (32).

Deset otevřených sjezdovek, 14 kilometrů upravených tratí. Lepší místo pro trénink si vítězka OH 2014 v Soči a bronzová z Her v Pchjongčchangu o čtyři roky později takhle v říjnu vybrat nemohla. Zkusí za rok v únoru přidat v Itálii další placku do vitríny?

Naděje existuje, lámat přes koleno ale nic nehodlá. „Kvalifikační závody končí v půlce ledna. Holky už mají nasbírané body z předešlé sezony, kdežto já ne. Byl by trochu zázrak, kdyby se to povedlo. Šance je, ale je to všechno hrozně natěsno,“ řekla nedávno webu idnes.cz.

