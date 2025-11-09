Chorý: Fanoušci mě v Plzni „milují“. Emoce? Křičíte na sebe, ale zítra si podáme ruce
V Plzni, kde slavil ligový titul, po přesunu do Slavie poslouchá pískot fanoušků a hněv z tribun. Na hřišti ale zvládá Tomáš Chorý takřka dokonalé výkony. Podruhé v Doosan Areně jako soupeř vstřelil dvě branky a zásadní měrou přispěl k divoké výhře 5:3. V hodně emotivním duelu vyčníval a ukázal, že podobné zápasy mu extra vychází.
Užil jste si utkání plné emocí?
„Šlo o podobný zápas, co jsme tady hráli minule. Bylo v něm spoustu emocí, Plzeň od začátku hodně kouskovala hru. Nejdřív bylo na hřišti hodně kouře, pak se Višinský srazil s Jindrou Staňkem, takže hra moc neplynula. Šli jsme po zásluze do vedení, kontrolovali hru. Šlo o zápas asi nejlepších týmů v Česku, je jasné, že v takovém bude hodně emocí. Fanoušci mě tady „milují“, ale zvládli jsme to jako celý tým a odvezli si tři body.“
Opět jste dal dva góly, sedí vám zápasy v Plzni?
„Je to trošku deja vu, zajímavé. Rád se sem do Plzně vracím, znám tady spousty lidí, hodně jsem se sem těšil. Fanoušky neovlivním, ale jsem moc rád, že jsem se sem mohl vrátit a zase hrát v Doosan Aréně. Dát dva góly je taková třešnička.“
Jaký byl váš zdravotní stav, když jste musel naposledy odstoupit ze zápasu s Arsenalem?
„Dlouho se mi nestalo, že mám takový zdravotní problém, abych si musel říct o střídání, byla to pro mě skoro novinka. Nebylo to na sto procent, nemohl jsem se pořádně rozběhnout. Do včerejška jsem byl v péči fyzioterapeutů, doktorů, ti odvedli skvělou práci a pomohli k tomu, abych se mohl vrátit na hřiště. Absolvoval jsem den před zápasem trénink a řekl si, že do toho půjdu a dopadlo to dobře.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
V Plzni jsou to pro vás specifické zápasy, slyšíte hněv tribun… Jak udržíte emoce, abyste neudělal nějakou blbost?
„Cítím na sobě, že když tady v Plzni hraju, mám obrovský respekt k lidem v klubu i k hráčům, které znám. V zápase na sebe křičíte, možná až za hranu, ale zítra se potkáme na reprezentaci, podáme si ruce a je to pryč. V emocích jdete při zápase do sebe, chcete urvat za každou cenu tři body. Jedna věc je, co na mě lidi křičí, ale jsem vůči tomu odolný a asi mi to trošku pomáhá k velkým výkonům. Spíš jsem si to užíval. Bylo to tady hezké, vždycky se sem rád vrátím. Fanoušky neovlivním, jak na mě křičí. Ale vím, co si o mě myslí lidé uvnitř klubu v Plzni i Slavii a vědí, co pro tým na hřišti udělám.“
Jak jsou důležité tři body pro Slavii z pohledu ligy?
„Důležité jsou jako z každého jiného zápasu. Je jedno, jestli hrajete doma se Zlínem, ve Zlíně nebo tady v Plzni. Každý zápas v lize je obrovsky náročný, vyrovnalo se to. Všichni hráči v lize jsou kvalitní, hodně běhají. Za tyhle tři body jsme moc rádi, ukázali jsme kvalitu a pátým gólem je definitivně sekli dolů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu