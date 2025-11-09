Pyšná tenistka Dodinová o nových ňadrech: Dívejte se!

Dívejte se!
Francouzka sice měla krásnou sportovní fifi guru, ale jí samotné něco chybělo.
Francouzka sice měla krásnou sportovní fifi guru, ale jí samotné něco chybělo.
Francouzka sice měla krásnou sportovní fifi guru, ale jí samotné něco chybělo.
Při tenisu jí zvětšená ňadra prý nepřekážejí.
Oceane Dodinová si nový vzhled užívá a tuze ráda se vystavuje.
Oceane se teď na fotkách nakrucuje ze všech stran.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
Oceane Dodinová si nový vzhled užívá a tuze ráda se vystavuje.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.
S nynější podobou je konečně spokojená. Podle ohlasů nejen ona.

To mrkáte, co! Grandslam jsem sice nikdy nevyhrála, ale v tomto jsem u tenistek rozhodně první. Francouzka Oceane Dodinová (29) se pyšní řádně zvětšeným poprsím, což z ní rázem udělalo hvězdu.

Tři čtvrtě roku o ní nikdo nevěděl. Léčila chronické trable s vnitřním uchem, a tak pauzu využila i k plastice prsou. „Bylo to něco, co jsem chtěla udělat už dávno, a tohle byla ideální šance. Lepší teď než ve čtyřiceti,“ smála se Francouzka.

Šťastná

Vyhrála jeden turnaj WTA, byla v páté světové desítce, loni si zahrála osmifinále Australian Open. Teď je 477. hráčkou světa snažící se o comeback. S novým sebevědomím i díky zvětšeným ňadrům. „Čekala jsem tu pozornost, nevadí mi, jsem za ni i ráda. O nic ale nejde. Jsem sice první tenistka s umělými prsy, ale proboha, jsou to přece jen prsa!“ ušklíbla se.

Varovali ji, ať neblbne, že jí budou divoce hopsat a při tenisu překážet. Rumunská superstar Halepová si kdysi nechala bujné poprsí zmenšit a udělala pak úžasnou kariéru. Dodinová neposlechla. „Vždyť nemám žádné vodní melouny. Nejsou malá, ale při hraní mi nevadí, navíc existují speciální podprsenky. A mnohé tenistky mají prsa pořád větší než já,“ upozornila.

Své účty na sociálních sítích si vylepšila o aktuální fotky, na kterých fanoušky vyloženě provokuje. „Cítím se teď ve svém těle lépe, jsem šťastná,“ prozradila Oceane. Přijdou výsledky i na kurtu?

Francouzka sice měla krásnou sportovní fifi guru, ale jí samotné něco chybělo.
Francouzka sice měla krásnou sportovní fifi guru, ale jí samotné něco chybělo.

 

