Pyšná tenistka Dodinová o nových ňadrech: Dívejte se!
To mrkáte, co! Grandslam jsem sice nikdy nevyhrála, ale v tomto jsem u tenistek rozhodně první. Francouzka Oceane Dodinová (29) se pyšní řádně zvětšeným poprsím, což z ní rázem udělalo hvězdu.
Tři čtvrtě roku o ní nikdo nevěděl. Léčila chronické trable s vnitřním uchem, a tak pauzu využila i k plastice prsou. „Bylo to něco, co jsem chtěla udělat už dávno, a tohle byla ideální šance. Lepší teď než ve čtyřiceti,“ smála se Francouzka.
Šťastná
Vyhrála jeden turnaj WTA, byla v páté světové desítce, loni si zahrála osmifinále Australian Open. Teď je 477. hráčkou světa snažící se o comeback. S novým sebevědomím i díky zvětšeným ňadrům. „Čekala jsem tu pozornost, nevadí mi, jsem za ni i ráda. O nic ale nejde. Jsem sice první tenistka s umělými prsy, ale proboha, jsou to přece jen prsa!“ ušklíbla se.
Varovali ji, ať neblbne, že jí budou divoce hopsat a při tenisu překážet. Rumunská superstar Halepová si kdysi nechala bujné poprsí zmenšit a udělala pak úžasnou kariéru. Dodinová neposlechla. „Vždyť nemám žádné vodní melouny. Nejsou malá, ale při hraní mi nevadí, navíc existují speciální podprsenky. A mnohé tenistky mají prsa pořád větší než já,“ upozornila.
Své účty na sociálních sítích si vylepšila o aktuální fotky, na kterých fanoušky vyloženě provokuje. „Cítím se teď ve svém těle lépe, jsem šťastná,“ prozradila Oceane. Přijdou výsledky i na kurtu?