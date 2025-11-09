Předplatné

Frťala: Drtivý tlak, ale bodovat na Spartě je vzácná událost. Našel i chyby

SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod • Zdroj: isport.cz
Pavel Šťastný
Chance Liga
Bylo překvapení, že nakonec na týmovém výkonu našel nedostatky. „Ve hře byly chybičky, které postupně odstraníme,“ slíbil současně trenér Zdenko Frťala. A to ve chvíli, kdy jeho Teplice v neděli odpoledne remizovaly na hřišti pražské Sparty 2:2.

Nebál jste se, že o bod nakonec přijdete? V minulosti se vám to stalo i jako hráči.
„Za mých časů jsem tady prohrál s Trnavou 0:9. To byly jiné šoky… Samozřejmě mám v podvědomí předchozí zápasy, v nichž jsme nezvládli závěry. Teď jsem ale rád, že si bodík vezeme, protože bodovat na Spartě je vzácná událost. Zasloužili jsme si to za náš bojovný výkon.“

Jste s ním opravdu spokojení?
„Určitě jsme. Bylo důležité, že se nám podařilo vstřelit dva góly. To se ne vždycky povede. Domácí měli drtivý tlak, ale kluci skákali do střel a měli jsme i kousek štěstí. Proto jsme spokojení.“

Dokonce jste uhlídali Lukáše Haraslína. Našel jste recept?
„Po domácím utkání s Plzní (1:2) jsme udělali dvě tři změny. Danihel měl spolu s Radostou těžký úkol ubránit Haryho, když je ve formě. A on ji má už dlouhodobě. Byl pro Spartu opět klíčový hráč, ale on sám se do stoprocentní situace nedostal. Nakonec jsme dostali gól po standardních situacích, ale celý tým bránil zodpovědně.“

Budete k hráčům směřovat i výčitky?
„Možná jsme ve druhé půli mohli jít víckrát do otevřené obrany, nezvládli jsme líp přechodovou fázi. To nás trápí dlouhodobě. Ale i tak musíme být spokojení.“

Na velké týmy se nám daří

Proč chyběli v základní sestavě Matyáš Kozák a Daniel Trubač?
„Důvod u Kozáka byl jednoduchý. Potřebovali jsme udržet nahoře míče, potřebovali jsme hlavičkáře, který bude schopný odvádět hlavičkové souboje s urostlou stoperskou trojkou soupeře. A Trubi podal dobrý výkon s Plzní, ale měl jsem jiné taktické záměry.“

Denis Halinský asistoval u obou gólů, v defenzivě byl jistý. Patřil mezi nejlepší, že?
„Hali pokračuje v nadstandardních výkonech. Přidaná hodnota je, že byl u dvou gólů. A že byl schopný vyvést míč dopředu. Ano, byl to asi nejlepší výkon, který podal u nás v Teplicích.“

Máte za sebou utkání se Slavií, Plzní a Spartou. Bude těžké z toho přepnout?
„Snažím se hráčům vštípit do hlav, že každé ligové utkání je velký zápas. S týmy, jakými jsou Sparta, Slavia a Plzeň, je to přidaná hodnota v atmosféře a kvalitě. Tím nechci shazovat žádné jiné mužstvo, ale opakovaně se nám proti nim daří. Proto jsme udělali před utkáním změny, chtěli jsme Spartu překvapit, abychom nebyli čitelní. Kluci zaslouží pochvalu, ale byly tam chybičky, které musíme postupně odstraňovat.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

