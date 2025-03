Přehání to policie? Obušky na derby, pepřák v Hradci. Fanoušci se brání

Po zásahu policie skončili někteří návštěvníci pražského derby v nemocnici. Na sociálních sítích se objevila videa, kde je vidět již probíhající operace příslušníků policie na schodech při výstupu ze stadionu. K policistům létají směrem od fanoušků různé nadávky a je vidět i jeden hozený kelímek. Když to vypadá, že se situace uklidňuje, vychází po schodech směrem nahoru desítky těžkooděnců a s pomocí násilí zadržují několik diváků.

Tradičně vyhrocené derby se přitom až do tohoto momentu nejevilo nijak problematicky. Po závěrečném hvizdu pak jako obvykle museli fans hostujícího celku zůstat na stadionu ještě desítky minut po závěrečném hvizdu, a právě během čekání na povolení opustit stadion se celý incident odehrál.

„Až do okamžiku incidentu po zápase jsem neregistroval žádné problémy. Ať od fanoušků, tak od policie. Bylo to poměrně poklidné derby,“ popisuje v podcastu Za čárou fanoušek Slavie vystupující pod přezdívkou Vlajkonoš, který po zásahu policie strávil část noci v nemocnici. „Některé věci byly podle mě nepřiměřené,“ dodává směrem k zásahu. Víc situaci ale popisovat nechce a vyzývá, aby i ostatní fanoušci „sešívaných“ řešili situaci přímo s klubem a ne po vlastní ose.

K zásahu, při němž měli být údajně zasaženi nevinní diváci (včetně žen a dětí), se podobně vyjádřil i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík: „Slavia se na základě podnětu fans a našich SLO (kteří sami byli také bezdůvodně zasaženi) zabývá,“ oznámil vrcholný představitel klubu.

Supporter Liaison Officer (zkráceně SLO), tedy kontaktní osoba pro fanoušky, by měl zrovna takovéto problémy řešit za stranu fanoušků s oficiálními orgány, jako je právě policie.

„Není nám znám v současné době žádný důvod, proč byl zásah proveden, proč byly plošně použity neletální zbraně a proč byli zasaženi i nevinní a dokonce nezletilí fanoušci,“ pokračuje slávistický boss.

Zmíněné neletální zbraně, neboli nesmrtící zbraně, mají za úkol zpacifikovat cíl, aniž by ho ohrozili na životě. Zranění takovou zbraní přitom může být velmi bolestivé.

Policie: Fanoušci na nás útočili

Pár hodin po Tvrdíkově vyjádření policie přiblížila podněty k zásahu. Podle ní ze strany fanoušků docházelo k opakovanému útoku na policisty, k bránění v zákroku a neuposlechnutí výzev. Kvůli tomu policie následně proti jednotlivcům a agresivním skupinkám použila donucovací prostředky.

„Po skončení zápasu se pokusili příznivci hostů prokopnout mříž do jiného sektoru, někteří se začali zahalovat, nasazovat si chrániče zubů a rukavice. Když se situace zklidnila, začali demolovat záchody a dva příznivci hostí se mezi sebou vzájemně napadli,“ vysvětluje zásah policejní mluvčí Jan Daněk.

Slavia nyní vyzývá přímé účastníky události, aby klubu předali své zkušenosti z místa a poskytli případné natočené materiály z incidentu. Více informací ale v současné době klub sdělovat nechce.

Zda bylo použití donucovacích prostředků oprávněné, bude vyhodnocovat i Odbor vnitřní kontroly policie. Při zákroku strážci zákona zajistili celkem pět osob.

Zároveň se také bude prověřovat i podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. „V rámci celého tohoto zákroku bylo zajištěno celkem pět osob, kdy nyní nemůžeme vyloučit zahájení trestního řízení. Jeden z policistů byl vlivem útoku zraněn,“ stojí ve vyjádření mluvčího pražské policie.

Zásah policie v Hradci

Podobný incident se o den později stal také na stadionu v Hradci Králové, kde po utkání policie chtěla ztotožnit fanoušky, kteří měli rasisticky bučet na některé z hráčů. Zásah bezpečnostních složek byl ovšem podle mnohých fanoušků na místě nepřiměřený. Policisté zde proti nadávajícím fanouškům použili obušky nebo pepřový sprej.

„My všichni couvali, jim to ale zjevně nestačilo. Policista říká: ‚Ustup, nebo ti nastříkám sprej do držky.‘ A za sekundu začne pepřákem stříkat po lidech. Třeba brácha měl dost velkou alergickou reakci, schytal to do obličeje. Mlátili nás teleskopickými obušky. Mně to nepřijde prostě správný,“ popisuje situaci ze svého pohledu Ondřej Ridl, člen ultras Hradce a přímý svědek událostí.

Policie ovšem tvrdí, že fanoušci neuposlechli výzvu a intervence byla namístě. „Při kontrole totožnosti fanoušků začali podle policie ostatní fanoušci Hradce Králové verbálně napadat kontrolující policisty a i přes opakované výzvy neuposlechli pokynů a přešli v aktivní fyzické napadání policistů, které vyústilo v zákrok pod jednotným velením,“ zdůvodňuje zásah královéhradecká policie.

K incidentu se vyjádřila i primátorka města Pavlína Springerová. „O konfliktu vím. Šlo o důsledek snahy ztotožnit bučící fanoušky. Klub nechce znovu a znovu platit pokuty za rasistické projevy. Budou padat zákazy vstupu na Malšák,“ objasňovala důvod zásahu na sociální síti X.

Ohledně intenzity zákroku pořádkových sil se zatím vyjadřovat nechtěla. „V tuto chvíli nedokážu posoudit přiměřenost zákroku, nebyla jsem u něj, ale určitě si vyžádám záběry z kamer,“ dodala primátorka.

Samotná policie na otázku deníku Sport, zda byl zásah přiměřený, odpověděla takto: „Chování fanoušků, kteří opakovaně nedbali výzev zakročujících policistů, vyústilo k vydání povelu velitele pořádkové jednotky k zákroku pod jednotným velením. Veřejný pořádek se policistům podařilo zajistit až za pomoci donucovacích prostředků.“ Dále policie dodává, že nikdo z fanoušků nebyl zadržen ani zajištěn.

K oběma víkendovým incidentům se vyjádřil také Ligový výbor LFA, který chce společně s policií hledat způsoby pro zlepšení bezpečnostních opatření na fotbalových zápasech. „V návaznosti na zásahy Policie České republiky na stadionech a v jejich okolí během víkendových zápasů byl bezpečnostní manažer LFA pověřen, aby v co nejbližší době sjednal setkání vedení LFA se zástupci Policejního prezidia ČR za účelem zahájení diskuze o nastavení bezpečnostních opatření na stadionech a hledání cest ke zlepšení spolupráce všech zúčastněných stran,“ uvedl ředitel komunikace LFA Pavel Jahoda.